Сборная России по футболу в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 11-й минуте игрок российской сборной Сергей Игнашевич поразил собственные ворота. Сравнял счет Артём Дзюба, который реализовал пенальти.
Дополнительные 30 минут также не выявили победителя — в овертайме не было забито ни одного гола.
В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.
Игорю Акинфееву удалось отбить удары Коке и Яго Аспаса. Поразили его ворота Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос.
В составе российской сборной точными ударами с пенальти отметились Фёдор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный гол, забитый с 11-метровой отметки, на счету Дениса Черышева.
Таким образом, сборная России впервые в своей истории вышла в ¼ чемпионата мира, где встретится с победителем сегодняшнего матча Дания — Хорватия.
Историческая для россиян встреча проходила на московском стадионе «Лужники». За матчем на трибунах наблюдали почти 80 тысяч зрителей.
Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Дополнительные 30 минут также не выявили победителя — в овертайме не было забито ни одного гола.
В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.
Игорю Акинфееву удалось отбить удары Коке и Яго Аспаса. Поразили его ворота Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос.
В составе российской сборной точными ударами с пенальти отметились Фёдор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный гол, забитый с 11-метровой отметки, на счету Дениса Черышева.
Таким образом, сборная России впервые в своей истории вышла в ¼ чемпионата мира, где встретится с победителем сегодняшнего матча Дания — Хорватия.
Историческая для россиян встреча проходила на московском стадионе «Лужники». За матчем на трибунах наблюдали почти 80 тысяч зрителей.
Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
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