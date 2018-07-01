    Россия обыграла Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Россия обыграла Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ

    Россия обыграла Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ

    Россия обыграла Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Сборная России по футболу в серии послематчевых пенальти обыграла команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 11-й минуте игрок российской сборной Сергей Игнашевич поразил собственные ворота. Сравнял счет Артём Дзюба, который реализовал пенальти.

    Дополнительные 30 минут также не выявили победителя — в овертайме не было забито ни одного гола.

    В серии пенальти точнее оказались российские футболисты — 4:3.

    Игорю Акинфееву удалось отбить удары Коке и Яго Аспаса. Поразили его ворота Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос.

    В составе российской сборной точными ударами с пенальти отметились Фёдор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный гол, забитый с 11-метровой отметки, на счету Дениса Черышева.

    Таким образом, сборная России впервые в своей истории вышла в ¼ чемпионата мира, где встретится с победителем сегодняшнего матча Дания — Хорватия.

    Историческая для россиян встреча проходила на московском стадионе «Лужники». За матчем на трибунах наблюдали почти 80 тысяч зрителей.

    Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

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