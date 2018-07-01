    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    Сборная России сравняла счет в матче с испанцами

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    Сборная России сравняла счет в матче с испанцами

    Сборная России сравняла счет в матче с испанцами

    Сборная России сравняла счет в матче с испанцами
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Сборная России забила гол в ворота испанской команды в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Ворота испанцев с пенальти на 41-й минуте поразил Артём Дзюба. Таким образом, счет в матче сравнялся — 1:1.

    Одиннадцатиметровый в ворота испанцев был назначен после того, как Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной.

    Встреча проходит на московском стадионе «Лужники». НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча.

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