Сборная России сравняла счет в матче с испанцами

Сборная России забила гол в ворота испанской команды в рамках матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Ворота испанцев с пенальти на 41-й минуте поразил Артём Дзюба. Таким образом, счет в матче сравнялся — 1:1.
Одиннадцатиметровый в ворота испанцев был назначен после того, как Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной.
Встреча проходит на московском стадионе «Лужники». НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча.
Одиннадцатиметровый в ворота испанцев был назначен после того, как Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной.
Встреча проходит на московском стадионе «Лужники». НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча.
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