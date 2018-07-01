НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Матч проходит в «Лужниках» при полном аншлаге.
Национальная сборная участвует в плей-офф чемпионата мира впервые в современной истории России. А при упоминании сборной Испании в памяти нынешних болельщиков сразу же всплывает успешный для России чемпионат Европы 2008 года, на котором российская команда добралась до полуфинала. Именно будущие чемпионы Евро-2008 испанцы тогда стали единственной сборной, которая смогла обыграть россиян на этом турнире — сначала на групповом этапе, а потом и в борьбе за путевку в финал.
Из команды образца десятилетней давности на нынешнем турнире за сборную России по-прежнему выступают вратарь и ныне капитан Игорь Акинфеев и защитники Юрий Жирков и Сергей Игнашевич. В сборной Испании с Евро-2008 остались также трое игроков — резервный вратарь Пепе Рейна, защитник Серхио Рамос (капитан) и полузащитник Андрес Иньеста.
Примечательно, что ровно шесть лет назад — 1 июля 2012 года — испанцы вновь выиграли чемпионат Европы и стали первой в истории командой — триумфатором трех крупных турниров подряд, включая ЧМ-2010.
Однако по итогам группового этапа нынешнего ЧМ испанская команда не выглядит непроходимой. Помучиться Испании пришлось даже с Ираном, матчи с Португалией и Марокко обнажили бреши в обороне, и в итоге место в плей-офф ей не было гарантировано вплоть до самого конца группового этапа.
Тем не менее, россияне настраивались на эту встречу как на «матч жизни и смерти». Нападающий Артём Дзюба и вовсе заявил, что для победы команде необходимо сыграть «даже не на своем максимуме, а выше — на 200–300%».
А главный тренер российской сборной Станислав Черчесов попытался вселить оптимизм, заявив, что «испанцы играют в понятный нам футбол».
Оптимистично настроена и дельфин-оракул Ванда из сочинского дельфинария.
Напомним также, что в последний раз сборные России и Испании встречались на поле совсем недавно — в товарищеском матче в ноябре 2017 года — и дело тогда закончилось боевой ничьей 3:3. При этом два гола из трех испанцы забили с пенальти, а героем той встречи стал нападающий Фёдор Смолов, оформивший дубль.
Из команды образца десятилетней давности на нынешнем турнире за сборную России по-прежнему выступают вратарь и ныне капитан Игорь Акинфеев и защитники Юрий Жирков и Сергей Игнашевич. В сборной Испании с Евро-2008 остались также трое игроков — резервный вратарь Пепе Рейна, защитник Серхио Рамос (капитан) и полузащитник Андрес Иньеста.
Примечательно, что ровно шесть лет назад — 1 июля 2012 года — испанцы вновь выиграли чемпионат Европы и стали первой в истории командой — триумфатором трех крупных турниров подряд, включая ЧМ-2010.
Однако по итогам группового этапа нынешнего ЧМ испанская команда не выглядит непроходимой. Помучиться Испании пришлось даже с Ираном, матчи с Португалией и Марокко обнажили бреши в обороне, и в итоге место в плей-офф ей не было гарантировано вплоть до самого конца группового этапа.
Тем не менее, россияне настраивались на эту встречу как на «матч жизни и смерти». Нападающий Артём Дзюба и вовсе заявил, что для победы команде необходимо сыграть «даже не на своем максимуме, а выше — на 200–300%».
А главный тренер российской сборной Станислав Черчесов попытался вселить оптимизм, заявив, что «испанцы играют в понятный нам футбол».
Оптимистично настроена и дельфин-оракул Ванда из сочинского дельфинария.
Напомним также, что в последний раз сборные России и Испании встречались на поле совсем недавно — в товарищеском матче в ноябре 2017 года — и дело тогда закончилось боевой ничьей 3:3. При этом два гола из трех испанцы забили с пенальти, а героем той встречи стал нападающий Фёдор Смолов, оформивший дубль.
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