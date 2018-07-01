    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    12 комментариев
    • Фото: Тырин Денис / ТАСС
    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия

    1/8 финала ЧМ: Испания — Россия
  • Фото: Тырин Денис / ТАСС
    • 1:1
    Испания — Россия
    74
    Отбились, сняли мяч буквально с головы Косты.
    73
    Мяч неудачно сорвался с ноги Игнашевича, угловой.
    71
    Предупреждение Зобнину за атаку сзади на Альбу.
    71
    Середина второго тайма. Вратари обеих команд пока без работы.
    70
    Вторая замена у Испании. Карвахаль вместо Начо.
    69
    Снова катают мяч испанцы. Трибуны неистово свистят.
    67
    И замена в составе Испании. Легендарный Иньеста вместо Сильвы.
    66
    И сразу же пошла атака. Головин врывался в штрафную, но поскользнулся.
    64
    И еще одна замена в составе сборной России. Вместо Дзюбы выходит Смолов, который, кстати, в ноябрьском товарняке забил испанцам дважды.
    61
    Черчесов бросает в атаку дополнительные силы — Черышев вместо Самедова. Овации на трибунах.
    59
    Дзюба выиграл верх и обезвредил подачу с углового.
    59
    Иско пробрался в штрафную, выводил на удар Косту, угловой.
    58
    Неудачная подача, неудачный второй темп и нарушение в атаке.
    57
    Угловой заработали россияне. Самедов подает.
    56
    Рамос повеселил трибуны — сделал дальнюю передачу на бокового арбитра.
    55
    Зато штрафной испанцев превратился в контратаку россиян. Зобнин умчался по флангу, но настигли.
    54
    И все же желтая карточка Кутепову. На этот раз без нарушения прервать атаку не удалось.
    53
    Кутепов демонстрирует мастерство в отборе. Виртуозные подкаты один за другим. Испанцы поджимают.
    51
    Штрафной заработали испанцы, передача в центр штрафной, Коста выиграл борьбу за мяч, но пробил сильно выше перекладины.
    47
    Ох, опасно было у российских ворот. Мяч метался между испанцами, но завершилось все неловким ударом Косты.
    46
    Стартовал второй тайм. Россияне сразу же включили прессинг.
    45+2
    Пике в подтрибунном помещении продолжает высказывать судье недовольство назначенным пенальти. Лучше бы поблагодарил, что не красная карточка.
    45+2
    Очевидно, что совладать с такой сборной Испании россиянам точно под силу. Чуть больше скорости и давления — и они начинают сыпаться.
    45+2
    Совершенно унылая статистика первого тайма у испанцев. Ни ударов, ни угловых. Все, чем отметились, это желтая карточка Пике и преимущество во владении, вернее в вялокатании.
    45+2
    Все, перерыв. Хорошее завершение первого тайма, многообещающее. Испанцы пока не только не впечатляют, но больше наводят скуку.
    45+2
    И тут же опасная контратака россиян. Дзюба выходил на ударную позицию, но в последний момент мяч испанцы перехватили.
    45+1
    Коста проскользнул к воротам и бил с острого угла. Акинфеев спас.
    45
    Самедов грубо срубил Альбу, судья сжалился, ограничился устным предупреждением.
    41
    1:1. Четкая реализация и фирменный жест.
    41
    Дзюба бьет с точки. ГОЛ!
    40
    Пике желтая карточка.
    40
    Пенальти! Дзюба выиграл верх, бил головой, Пике поднял руки, в одну из них мяч и угодил.
    39
    Ускорились россияне, заработали угловой. Темп испанцев напрягает.
    38
    Самое интересное, что при счете 1:0 у испанцев ни одного удара не то что в створ, но и вообще по воротам.
    36
    Зобнин и Головин организовали отличную атаку, скидка Дзюбы и обводящий удар Головина в дальний угол. Мимо. Но уже что-то.
    35
    Испанцы фактически издеваются. Бессчетное количество передач туда-сюда в районе центра поля.
    34
    Пока футболисты никуда не торопятся, «Лужники» запустили волну.
    33
    И снова испанцы катают мяч, не особо даже пытаясь подойти к штрафной. Вообще ушли с мячом на свою половину.
    31
    Оживились трибуны «Лужников», почувствовали, что испанцы подсели, решили додавить.
    30
    Прессингуют россияне, Пике аж занервничал. А ведь он уже ранее привозил себе голы.
    29
    Чаще стали ошибаться в передачах испанцы, расслабились что ли… Правда, поймать их на этом пока не удается.
    28
    Разыграли угловой, Самедов попытался проникнуть в штрафную, но не так все просто.
    27
    Первый угловой у испанских ворот. Бускетс неловко обрабатывал мяч и сделал небольшой подарок россиянам.
    25
    Неприятная потеря на границе штрафной, Иско чуть было не наказал, повезло, что не рассчитал силу.
    23
    Подача Самедова результата не принесла, атака вторым темпом тоже. Отбились испанцы.
    23
    Дзюба заработал штрафной в борьбе с Рамосом. Правда, далековато от ворот.
    21
    Черчесов недоволен, подгоняет команду. Уж слишком вольготно чувствуют себя испанцы.
    19
    Владение 75% против 25%…
    18
    Иско солирует в атаке, петляет у линии российской штрафной. Испанцы намертво забрали мяч себе.
    15
    Побежали отыгрываться россияне, но пока испанцы блокируют все попытки.
    14
    Первый удар по воротам испанцев. Зобнин попытал счастье, но сильно выше перекладины.
    11
    Самое печальное, что это автогол Игнашевича. Боролся с Рамосом и даже сам не заметил, как мяч, отскочив от его голени, ушел за шиворот Акинфееву.
    11
    Штрафной, навес и ГОЛ. Летим…
    10
    Начо на газоне корчится от боли. Жирков был не очень вежлив, прерывая атаку. Штрафной.
    8
    Попытка скоростной атаки сборной России после перехвата в центре поля. Но пока просто попытка.
    6
    Испанцы катают мяч, изображая позиционную атаку. Россияне ситуацию контролируют.
    5
    Первый угловой комом. Даже до удара по воротам толком не дошло.
    5
    А вот и встрепенулись россияне. Головин промчался по флангу, убежал от Рамоса, заработал угловой.
    4
    В целом осторожное начало. Испанцы пытаются вкрадчиво нащупать пути атаки, россияне выжидают.
    3
    Трибуны неистово освистывают каждое движение испанцев. Неплохой психологический прессинг.
    2
    Активнее команд матч начали трибуны. Громко скандируют: «Россия! Россия!» В то же время слышен барабан знаменитого испанского фаната.
    1
    Итак, стартовый свисток! С центра поля начинают испанцы. Поехали.
    Крупнейшие британские букмекеры объявили сборную Испании явным фаворитом матча. Ну что ж, сейчас проверим.
    Поддержать сборную России в «Лужники» приехал Дмитрий Медведев.
    Гимн России, как обычно, громыхает над стадионом. Болельщики растянули баннер: «Сказку сделать былью».
    Гимн Испании отзвучал довольно уныло.
    Команды появляются на поле. Стадион ликует. «Лужники» уже видели 5:0 в исполнении российской сборной и ждут очередное чудо.
    У испанцев в запасе остался Иньеста: Давид де Хеа (вратарь), Жорди Альба, Серхио Рамос, Жерар Пике, Начо Фернандес, Серхио Бускетс, Коке, Марко Асенсио, Иско, Давид Сильва, Диего Коста.
    Сборная России: Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Фёдор Кудряшов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Александр Головин, Артём Дзюба.
    Тем временем уже объявлены составы, и первый сюрприз от Черчесова: Черышев в запасе.
    Синоптики предсказывали очень непростую погоду на время матча — и дождь, и ветер, и грозу, но пока просто облачно и солнечно.
    Номинальными хозяевами поля сегодня являются испанцы, поэтому сборная России играет в гостевой белой форме.
    НТВ.Ru приветствует всех ценителей футбола. Мы начинаем текстовую трансляцию матча 1/8 финала ЧМ Испания — Россия.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Матч проходит в «Лужниках» при полном аншлаге.

    Национальная сборная участвует в плей-офф чемпионата мира впервые в современной истории России. А при упоминании сборной Испании в памяти нынешних болельщиков сразу же всплывает успешный для России чемпионат Европы 2008 года, на котором российская команда добралась до полуфинала. Именно будущие чемпионы Евро-2008 испанцы тогда стали единственной сборной, которая смогла обыграть россиян на этом турнире — сначала на групповом этапе, а потом и в борьбе за путевку в финал.

    Из команды образца десятилетней давности на нынешнем турнире за сборную России по-прежнему выступают вратарь и ныне капитан Игорь Акинфеев и защитники Юрий Жирков и Сергей Игнашевич. В сборной Испании с Евро-2008 остались также трое игроков — резервный вратарь Пепе Рейна, защитник Серхио Рамос (капитан) и полузащитник Андрес Иньеста.

    Примечательно, что ровно шесть лет назад — 1 июля 2012 года — испанцы вновь выиграли чемпионат Европы и стали первой в истории командой — триумфатором трех крупных турниров подряд, включая ЧМ-2010.

    Однако по итогам группового этапа нынешнего ЧМ испанская команда не выглядит непроходимой. Помучиться Испании пришлось даже с Ираном, матчи с Португалией и Марокко обнажили бреши в обороне, и в итоге место в плей-офф ей не было гарантировано вплоть до самого конца группового этапа.

    Тем не менее, россияне настраивались на эту встречу как на «матч жизни и смерти». Нападающий Артём Дзюба и вовсе заявил, что для победы команде необходимо сыграть «даже не на своем максимуме, а выше — на 200–300%».

    А главный тренер российской сборной Станислав Черчесов попытался вселить оптимизм, заявив, что «испанцы играют в понятный нам футбол».

    Оптимистично настроена и дельфин-оракул Ванда из сочинского дельфинария.

    Напомним также, что в последний раз сборные России и Испании встречались на поле совсем недавно — в товарищеском матче в ноябре 2017 года — и дело тогда закончилось боевой ничьей 3:3. При этом два гола из трех испанцы забили с пенальти, а героем той встречи стал нападающий Фёдор Смолов, оформивший дубль.

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