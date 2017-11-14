Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Испании в товарищеском матче. Встреча прошла на поле стадиона на Крестовском острове в
Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе российской команды отличился Фёдор Смолов. Он дважды поразил ворота соперника — на 42-й и 70-й минутах. Забить гол удалось также Алексею Миранчуку на 51-й минуте.
В составе гостей дубль оформил Серхио Рамос (35-я и 53-я минуты), причем оба мяча отправились в ворота с пенальти. Автором третьего гола стал Жорди Альба.
Напомним, в минувшую субботу сборная России провела контрольный матч со сборной Аргентины, уступив в «Лужниках» со счетом 0:1.
В составе гостей дубль оформил Серхио Рамос (35-я и 53-я минуты), причем оба мяча отправились в ворота с пенальти. Автором третьего гола стал Жорди Альба.
Напомним, в минувшую субботу сборная России провела контрольный матч со сборной Аргентины, уступив в «Лужниках» со счетом 0:1.
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