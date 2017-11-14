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    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев
    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании

    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании

    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Испании
  • Фото: РИА Новости, Алексей Даничев

    • Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Испании в товарищеском матче. Встреча прошла на поле стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

    Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе российской команды отличился Фёдор Смолов. Он дважды поразил ворота соперника — на 42-й и 70-й минутах. Забить гол удалось также Алексею Миранчуку на 51-й минуте.

    В составе гостей дубль оформил Серхио Рамос (35-я и 53-я минуты), причем оба мяча отправились в ворота с пенальти. Автором третьего гола стал Жорди Альба.

    Напомним, в минувшую субботу сборная России провела контрольный матч со сборной Аргентины, уступив в «Лужниках» со счетом 0:1.

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