Дельфин-оракул предсказал победу сборной России в матче против Испании

Дельфин-оракул Ванда, проживающая в Большом Сочинском Дельфинарии парка «Ривьера», предсказала победу сборной России в матче 1/8 чемпионата мира по футболу против испанцев.
Ванда уже не первый раз делает прогнозы на крупных соревнованиях, передает РИА Новости со ссылкой на представителей дельфинария.
Во время зимних Олимпийских игр в Сочи Ванда угадывала порядка 90% результатов хоккейных матчей. Она также делала прогнозы в период проведения Кубка конфедераций она также делала прогнозы.
Представитель дельфинария: «В этот раз из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц — России и Испании — Ванда выбрала и принесла тренеру мяч с названием нашей сборной».
Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Во время зимних Олимпийских игр в Сочи Ванда угадывала порядка 90% результатов хоккейных матчей. Она также делала прогнозы в период проведения Кубка конфедераций она также делала прогнозы.
Представитель дельфинария: «В этот раз из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц — России и Испании — Ванда выбрала и принесла тренеру мяч с названием нашей сборной».
Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Комментарии