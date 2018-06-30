    Дельфин-оракул предсказал победу сборной России в матче против Испании

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    Дельфин-оракул предсказал победу сборной России в матче против Испании

    <nobr>Дельфин-оракул</nobr> предсказал победу сборной России в матче против Испании

    Дельфин-оракул Ванда, проживающая в Большом Сочинском Дельфинарии парка «Ривьера», предсказала победу сборной России в матче 1/8 чемпионата мира по футболу против испанцев.

    Ванда уже не первый раз делает прогнозы на крупных соревнованиях, передает РИА Новости со ссылкой на представителей дельфинария.

    Во время зимних Олимпийских игр в Сочи Ванда угадывала порядка 90% результатов хоккейных матчей. Она также делала прогнозы в период проведения Кубка конфедераций она также делала прогнозы.

    Представитель дельфинария: «В этот раз из двух футбольных мячей с надписями стран-соперниц — России и Испании — Ванда выбрала и принесла тренеру мяч с названием нашей сборной».

    Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.

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