    Черчесов понял футбол сборной Испании

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    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Черчесов понял футбол сборной Испании

    Черчесов понял футбол сборной Испании

    Черчесов понял футбол сборной Испании
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Сборная Испании, ставшая соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, играет в понятный для россиян футбол.

    Об этом заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов, сообщает официальный сайт FIFA.

    Станислав Черчесов: «Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся».

    Он напомнил, что российская сборная играла против команды Испании, когда ее тренировал Хулен Лопетеги.

    Станислав Черчесов: «Видим изменения при Фернандо Йерро (в качестве главного тренера). Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому».

    Товарищеский матч между сборными России и Испании состоялся 15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге и закончился ничьей (3:3). Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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