Черчесов понял футбол сборной Испании

Сборная Испании, ставшая соперником России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, играет в понятный для россиян футбол.
Об этом заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов, сообщает официальный сайт FIFA.
Станислав Черчесов: «Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся».
Он напомнил, что российская сборная играла против команды Испании, когда ее тренировал Хулен Лопетеги.
Станислав Черчесов: «Видим изменения при Фернандо Йерро (в качестве главного тренера). Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому».
Товарищеский матч между сборными России и Испании состоялся 15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге и закончился ничьей (3:3). Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Станислав Черчесов: «Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся».
Он напомнил, что российская сборная играла против команды Испании, когда ее тренировал Хулен Лопетеги.
Станислав Черчесов: «Видим изменения при Фернандо Йерро (в качестве главного тренера). Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому».
Товарищеский матч между сборными России и Испании состоялся 15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге и закончился ничьей (3:3). Игра в рамках 1/8 финала ЧМ состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 17:00 мск. Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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