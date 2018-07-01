    Дзюба призвал сборную России «умереть» в матче против Испании

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Дзюба призвал сборную России «умереть» в матче против Испании

    Дзюба призвал сборную России «умереть» в матче против Испании

    Дзюба призвал сборную России «умереть» в матче против Испании
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Форвард сборной России по футболу Артём Дзюба сообщил, что каждый игрок российской национальной команды должен «умереть» на поле в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира с испанцами.

    Нападающий россиян сделал это заявление в видеоинтервью, опубликованном в микроблоге FIFA в Twitter.

    Артём Дзюба: «Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. И 95 минут, и 100 минут, сколько будет нужно, столько надо будет вывернуть себя наизнанку, нужен будет этот командный дух. В футболе, чем он, наверное, и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше — на 200–300%, я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент».

    Сборные России и Испании сразятся сегодня в Москве на стадионе «Лужники». На поле готов выйти полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся после травмы задней поверхности бедра.

    Матч начнется в 17:00 по московскому времени. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию.

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