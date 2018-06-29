Дзюба назвал игру с испанцами «матчем жизни» для сборной России

Матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании является матчем жизни для футболистов сборной России. Такое мнение высказал нападающий Артём Дзюба.

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Напомним, матч Испания — Россия пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники».



Артём Дзюба: «Может, для испанцев эта игра является будничной, но для нас это матч жизни. Нам нужно умереть на поле, сыграть на 200–300%, и только тогда у нас появятся шансы. И сейчас все наши мысли связаны только с тем, чтобы показать свою лучшую игру».



Он подчеркнул, что для всех игроков российской сборной встреча с испанцами является главной в карьере.



Артём Дзюба: «Мы понимаем, что подобное больше никогда с нами не произойдет. Это домашний чемпионат мира, на котором мы впервые за 32 года вышли из группы. И теперь мы хотим сотворить маленькое чудо».



Дзюба также высказал уверенность в том, что испанцы будут играть в 1/8 финала более сконцентрировано, чем в групповом раунде, где они пропустили пять мячей в трех матчах.



Артём Дзюба: «Они остаются одним из фаворитов турнира, несмотря на проблемы в играх группового раунда. Думаю, сборная Испании будет действовать намного агрессивнее и сконцентрированное. Нам же надо запастись терпением и дожидаться своих моментов».



Сайт НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча Испания — Россия в воскресенье, 1 июля. Начало — в 17:00 мск.