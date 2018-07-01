    «Только если к финалу»: Жирков выбыл с чемпионата мира из-за травмы

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    «Только если к финалу»: Жирков выбыл с чемпионата мира <nobr>из-за</nobr> травмы

    «Только если к финалу»: Жирков выбыл с чемпионата мира из-за травмы

    «Только если к финалу»: Жирков выбыл с чемпионата мира <nobr>из-за</nobr> травмы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков, вероятнее всего, больше не сыграет на чемпионате мира.

    Как сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов, на матч с Испанией Жирков уже выходил с проблемой в ноге, поэтому в перерыве ему потребовалась замена. Вернуться в строй защитник теперь сможет в лучшем случае только к финалу.

    Станислав Черчесов: «Для Жиркова, боюсь, это последний матч чемпионата мира. Только если к финалу его подготовим. Он и так вышел с больной ногой».

    Сборная России в 1/8 финала одержала историческую победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти и впервые вышла в четвертьфинал. Главным героем матча стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два одиннадцатиметровых.

    За путевку в полуфинал сборная России в поборется с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч ¼ финала пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru