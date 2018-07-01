«Только если к финалу»: Жирков выбыл с чемпионата мира из-за травмы

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков, вероятнее всего, больше не сыграет на чемпионате мира.
Как сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов, на матч с Испанией Жирков уже выходил с проблемой в ноге, поэтому в перерыве ему потребовалась замена. Вернуться в строй защитник теперь сможет в лучшем случае только к финалу.
Станислав Черчесов: «Для Жиркова, боюсь, это последний матч чемпионата мира. Только если к финалу его подготовим. Он и так вышел с больной ногой».
Сборная России в 1/8 финала одержала историческую победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти и впервые вышла в четвертьфинал. Главным героем матча стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два одиннадцатиметровых.
За путевку в полуфинал сборная России в поборется с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч ¼ финала пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Станислав Черчесов: «Для Жиркова, боюсь, это последний матч чемпионата мира. Только если к финалу его подготовим. Он и так вышел с больной ногой».
Сборная России в 1/8 финала одержала историческую победу над сборной Испании в серии послематчевых пенальти и впервые вышла в четвертьфинал. Главным героем матча стал вратарь Игорь Акинфеев, отразивший два одиннадцатиметровых.
За путевку в полуфинал сборная России в поборется с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч ¼ финала пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
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