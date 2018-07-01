    «Потрясающая победа»: россияне благодарят Акинфеева за чудо

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    «Потрясающая победа»: россияне благодарят Акинфеева за чудо

    «Потрясающая победа»: россияне благодарят Акинфеева за чудо

    «Потрясающая победа»: россияне благодарят Акинфеева за чудо
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, отразивший два удара в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с испанцами, стал звездой и героем дня.

    По словам экс-тренера российской команды Михаила Гершковича, которого цитирует РИА Новости, Акинфеев показал невероятную игру.

    Михаил Гершкович: «Игорь — молодец! К нему были претензии после прошлых турниров, но сегодня он лидер. Спас в тяжелый момент, два раза вытащил тяжелые мячи и блестяще провел серию пенальти. Отбить два удара от таких мастеров — этого дорогого стоит. Мы в четвертьфинале! Это большой успех».

    Ольга Голодец, вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма: «Потрясающая победа, впервые мы смогли выйти в четвертьфинал, было сложно представить, что мы вырвем победу, матч — тяжелейший. Ребята сделали все, чтобы добиться этого успеха. Конечно, герой матча Акинфеев, герой ли он России? Абсолютно».

    Болельщики по всей стране ликуют: сборная России по футболу совершила чудо.










    Сборная России в воскресенье на московском стадионе «Лужники» победила команду Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а Акинфеев отразил два 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Сам Акинфеев сообщил, что не считает себя лучшим игроком матча.

    Игорь Акинфеев: «Не чувствую себя лучшим игроком, лучший игрок — это команда, болельщики. Мы хотели больше атаковать, но с испанцами так не получится. Слава богу, что все получилось так, как получилось».

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