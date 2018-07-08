    Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры

    Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры

    Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры. Матч ¼ финала домашнего чемпионата мира против команды Хорватии стал для 38-летнего футболиста последним.

    Сергей Игнашевич, футболист: «Если бы не чемпионат мира, я думаю, закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией. Сейчас у меня чувство радости и успокоения. Заканчиваю на хорошей ноте — играю на чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером».




    Игнашевич — воспитанник школы московского «Торпедо». В национальной сборной дебютировал в 2002 году в товарищеском матче против Швеции. На его счету восемь голов за сборную. Кроме того, Игнашевич шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

    Сборная России уступила команде Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти. НТВ.ru вел текстовую трансляцию матча. Теперь сборной Хорватии предстоит встретиться с командой Англии, обыгравшей ранее шведов со счетом 2:0.

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