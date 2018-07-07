Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла команду Швеции и стала вторым полуфиналистом чемпионата мира по футболу, проходящего в России.
Матч завершился со счетом 2:0. На 30-й минуте Эшли Янг подал с угла поля, а Гарри Магуайр забил головой. На 59-й минуте полузащитник сборной Англии Деле Алли также отправил мяч в сетку головой, замкнув навес Джесси Лингарда.
Встреча проходила на «Самара Арене», стадион посетили 39 991 человек. Этот матч стал для Самары последним в рамках чемпионата мира.
В полуфинале Англии предстоит встретиться с победителем игры Россия — Хорватия, которая состоится сегодня вечером в Сочи. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Начало — в 21:00.
Английская сборная пробилась в полуфинал впервые за 28 лет. Последний раз столь высокого результата английские футболисты добивались на чемпионате мира 1990 года в Италии, где в итоге заняли четвертое место.
Ранее сообщалось, что шведский футболист Златан Ибрагимович заключил пари с экс-капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом на исход матча ¼ финала чемпионата мира по футболу в России. В своем Instagram Ибрагимович написал, что, если англичанам удастся обыграть команду Швеции, он угостит Бекхэма ужином в любом ресторане.
Бекхэм не стал уклоняться от пари и отметил, что хотел бы отведать традиционное английское блюдо фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе «Уэмбли». А в случае победы Швеции он пообещал, что отвезет Ибрагимовича в IKEA, где тот сможет купить «все что угодно» для своего нового дома в Лос-Анджелесе.
Встреча проходила на «Самара Арене», стадион посетили 39 991 человек. Этот матч стал для Самары последним в рамках чемпионата мира.
В полуфинале Англии предстоит встретиться с победителем игры Россия — Хорватия, которая состоится сегодня вечером в Сочи. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча. Начало — в 21:00.
Английская сборная пробилась в полуфинал впервые за 28 лет. Последний раз столь высокого результата английские футболисты добивались на чемпионате мира 1990 года в Италии, где в итоге заняли четвертое место.
Ранее сообщалось, что шведский футболист Златан Ибрагимович заключил пари с экс-капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом на исход матча ¼ финала чемпионата мира по футболу в России. В своем Instagram Ибрагимович написал, что, если англичанам удастся обыграть команду Швеции, он угостит Бекхэма ужином в любом ресторане.
Бекхэм не стал уклоняться от пари и отметил, что хотел бы отведать традиционное английское блюдо фиш-энд-чипс на ближайшем домашнем матче национальной команды на стадионе «Уэмбли». А в случае победы Швеции он пообещал, что отвезет Ибрагимовича в IKEA, где тот сможет купить «все что угодно» для своего нового дома в Лос-Анджелесе.
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