    1/4 финала ЧМ: Россия — Хорватия

    ¼ финала ЧМ: Россия — Хорватия

    7 комментариев
    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    ¼ финала ЧМ: Россия — Хорватия

    ¼ финала ЧМ: Россия — Хорватия

    ¼ финала ЧМ: Россия — Хорватия
  • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    • 1:1
    Россия — Хорватия
    смотреть
    Давайте отдохнем и посмотрим смешное видео про Черчесова
    45+2
    Так и закончили первый тайм, 1:1. Всё сначала.
    45+1
    Традиционные две минуты добавил арбитр.
    45+1
    Основное время первого тайма истекло, Черышев пытался прорваться слева. Безуспешно.
    43
    Хороший момент был у хорватских ворот, Дзюба мог пробить с близкого расстояния, но чуть подтолкнул Ловрена. Увы.
    40
    И тут же Крамарич. 1:1. Все начинаем сначала.
    40
    Ох, Дзюба хорошо проходил слева, но рядом с сеткой мяч просвистел.
    39
    Хорваты небрежно идут вперед, наши так же небрежно обороняются.
    38
    Про крупнейшего хорватского ретейлера и «Сбербанк» сегодня уже пошучено? Ок, тогда не будем повторяться.
    37
    И опять наши пытались опасно атаковать, но до Дзюбы не дошел матч. Но в целом — немного давят наши.
    34
    Может быть, мы необъективны, но это как минимум один из лучших голов чемпионата.
    33
    Черышев открывает счет!!!!
    31
    Черышев!!!!!
    31
    ДАДАДА
    29
    Чуть не закатили нам совсем обидный мяч, головой в падении подрезал мяч в дальний угол Перишич. Обошлось — не так просто это сделать.
    28
    Яркие нервные атаки остались в начале первого тайма. Пока.
    26
    А так все больше в серединке.
    25
    Немножко поддавливают наши, но пока близко к хорватским воротам мяч не приближается.
    24
    Наши сегодня в красном. Хотелось бы сказать, что заранее оделись в честь будущей победы, но пока об этом рано — просто они сегодня номинальные хозяева матча.
    23
    Хорватские букмекеры на победу своих дают от 2,14 до 2,30, на Россию — от 4 до 4,43. Мы считаем, удивительно.
    21
    А те, кто не попал в Сочи, в ожидании матча чуть не сожгли целый остров. Вот здесь можно почитать http://www.ntv.ru/novosti/2045160/
    20
    Хорватских фанатов на стадионе около 10 тысяч.
    19
    В центре поля играют. Фанаты обеих команд гонят футболистов вперед.
    17
    Очень нервно. Мы уже об этом говорили?
    17
    Фух. Намного выше ворот Ракитич пробил.
    16
    Упс. Почти от угла штрафной будут пробивать хорваты. Кутепов сфолил.
    13
    Мы волнуемся. Успели ли дорисовать граффити в Казани? Хватило ли краски? http://www.ntv.ru/novosti/2045140/
    11
    Обошлось. Наши фолят в центре, и игра опять в сторону ворот сборной России.
    11
    Модрич подает уголовой.
    10
    Как-то нервно пока. Не технично и нервно.
    6
    Ховаты проводят первую атаку, Акинфеев отбил, но привез нам уголовой.
    5
    Наши начали активно, Дзюба пытался пробить с близкого расстояния, но попал в соперника. Угловой.
    4
    Она сегодня смотрит матч из ВИП-ложи, а не на трибуне, как на игре с датчанами. Поэтому не смогла надеть форму сборной Хорватии — дресс-код.
    3
    Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович тоже здесь.
    2
    Дмитрий Медведев приехал на матч.
    1
    + 24 без дождя, не идеально, но довольно комфортно.
    Вы знаете про вчерашний ливень. На состоянии поля он не сказался никак. На стадионе — аншлаг, в спортбарах и вообще любых кафе, где есть телевизор, тоже.
    Для Сочи это последний матч турнира.
    Вот наш состав: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Денис Черышев, Александр Головин, Артём Дзюба.
    Дзюба на турнире забил три мяча и отдал одну голевую передачу, Головин один раз забил и отдал два результативных паса.
    Дзюба и Головин выйдут в основе.
    Состав Хорватии: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Марио Манджукич, Анте Ребич.
    У хорватов с первых минут встречу начнут полузащитники Лука Модрич и Иван Ракитич. На чемпионате мира футболист «Реала» Модрич забил два мяча, игрок «Барселоны» Ракитич — один.
    Добрый вечер, начинаем текстовую трансляцию из Сочи. Кто и за что играет, сами знаете.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию исторического для России четвертьфинального матча ЧМ-2018. За последнюю путевку в полуфинал на стадионе «Фишт» в Сочи российские футболисты сражаются с командой Хорватии. Чтобы перейти к трансляции в мобильном приложении, нажмите на иконку с микрофоном.

    К событиям в Сочи в этот вечер приковано внимание, без преувеличения, всей страны. Сборная России впервые в новейшей истории не только вышла в плей-офф чемпионата мира, но и пробилась в четвертьфинал, пообещав отдать все силы, чтобы задержаться на домашнем турнире как можно дольше.

    Напомним, что прошедшая в полуфинал команда обеспечит себе еще как минимум два матча на чемпионате мира: тем, кому путевку в финал добыть не удастся, предстоит сыграть в утешительной встрече за третье место.

    Болеют, надеются и верят в свою команду россияне сегодня не только в фан-зонах, в барах и дома у экранов телевизоров, но также в парках, на набережных и даже на священных горах. Прямые трансляции организованы для несущих службу военных, в том числе экипажей боевых кораблей, а российские авиакомпании пообещали оповещать о событиях в матче всех пассажиров, оказавшихся в это время в воздухе.

    На пути к четвертьфиналу Хорватия не знала поражений: команда выиграла все матчи группового этапа, отправив в нокдаун сборную Аргентины, и лишь немного замешкалась в 1/8 финала с датчанами, когда дело дошло до серии пенальти. Букмекеры, впрочем, учитывая сюрпризы, которые уже преподнесла сборная России, не считают Хорватию явным фаворитом встречи, но все же склоняются в ее сторону.

    Зато большинство животных-предсказателей сделало выбор в пользу россиян. Победу им пообещал ростовский конь Брант и даже хорватский гиббон Кент, который ранее безошибочно предсказывал исходы матчей Хорватии. А ярославские дельфины Митя и Солнышко спрогнозировали даже точный счет — 3:1 в пользу России.

    Тем временем в Сочи решили приготовиться к разным сценариям развития событий и усилить меры безопасности и на случай «фанатской эйфории», и на случай разочарования.

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