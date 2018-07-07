НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию исторического для России четвертьфинального матча
ЧМ-2018. За последнюю путевку в полуфинал на стадионе «Фишт» в Сочи российские футболисты сражаются с командой Хорватии. Чтобы перейти к трансляции в мобильном приложении, нажмите на иконку с микрофоном.
К событиям в Сочи в этот вечер приковано внимание, без преувеличения, всей страны. Сборная России впервые в новейшей истории не только вышла в плей-офф чемпионата мира, но и пробилась в четвертьфинал, пообещав отдать все силы, чтобы задержаться на домашнем турнире как можно дольше.
Напомним, что прошедшая в полуфинал команда обеспечит себе еще как минимум два матча на чемпионате мира: тем, кому путевку в финал добыть не удастся, предстоит сыграть в утешительной встрече за третье место.
Болеют, надеются и верят в свою команду россияне сегодня не только в фан-зонах, в барах и дома у экранов телевизоров, но также в парках, на набережных и даже на священных горах. Прямые трансляции организованы для несущих службу военных, в том числе экипажей боевых кораблей, а российские авиакомпании пообещали оповещать о событиях в матче всех пассажиров, оказавшихся в это время в воздухе.
На пути к четвертьфиналу Хорватия не знала поражений: команда выиграла все матчи группового этапа, отправив в нокдаун сборную Аргентины, и лишь немного замешкалась в 1/8 финала с датчанами, когда дело дошло до серии пенальти. Букмекеры, впрочем, учитывая сюрпризы, которые уже преподнесла сборная России, не считают Хорватию явным фаворитом встречи, но все же склоняются в ее сторону.
Зато большинство животных-предсказателей сделало выбор в пользу россиян. Победу им пообещал ростовский конь Брант и даже хорватский гиббон Кент, который ранее безошибочно предсказывал исходы матчей Хорватии. А ярославские дельфины Митя и Солнышко спрогнозировали даже точный счет — 3:1 в пользу России.
Тем временем в Сочи решили приготовиться к разным сценариям развития событий и усилить меры безопасности и на случай «фанатской эйфории», и на случай разочарования.
Напомним, что прошедшая в полуфинал команда обеспечит себе еще как минимум два матча на чемпионате мира: тем, кому путевку в финал добыть не удастся, предстоит сыграть в утешительной встрече за третье место.
Болеют, надеются и верят в свою команду россияне сегодня не только в фан-зонах, в барах и дома у экранов телевизоров, но также в парках, на набережных и даже на священных горах. Прямые трансляции организованы для несущих службу военных, в том числе экипажей боевых кораблей, а российские авиакомпании пообещали оповещать о событиях в матче всех пассажиров, оказавшихся в это время в воздухе.
На пути к четвертьфиналу Хорватия не знала поражений: команда выиграла все матчи группового этапа, отправив в нокдаун сборную Аргентины, и лишь немного замешкалась в 1/8 финала с датчанами, когда дело дошло до серии пенальти. Букмекеры, впрочем, учитывая сюрпризы, которые уже преподнесла сборная России, не считают Хорватию явным фаворитом встречи, но все же склоняются в ее сторону.
Зато большинство животных-предсказателей сделало выбор в пользу россиян. Победу им пообещал ростовский конь Брант и даже хорватский гиббон Кент, который ранее безошибочно предсказывал исходы матчей Хорватии. А ярославские дельфины Митя и Солнышко спрогнозировали даже точный счет — 3:1 в пользу России.
Тем временем в Сочи решили приготовиться к разным сценариям развития событий и усилить меры безопасности и на случай «фанатской эйфории», и на случай разочарования.
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