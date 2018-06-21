    Хорватия победила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Хорватия победила Аргентину и вышла в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Хорватия победила Аргентину и вышла в плей-офф ЧМ-2018

    Хорватия победила Аргентину и вышла в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

    Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:0 в пользу Хорватии. Хотя первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0. Счет на 53-й минуте открыл нападающий хорватской команды Анте Ребич. На 80-й минуте еще один мяч забил капитан сборной Хорватии Лука Модрич, а затем полузащитник Иван Ракитич сделал счет 3:0.

    Таким образом сборная Хорватии стала лидером в группе D и вышла в плей-офф чемпионата. Сборная Аргентины имеет в активе один балл и отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей «-3», однако еще сохраняет шансы на выход из группы.

    По данным «Интерфакс», на стадионе присутствовали 43 тысячи 319 зрителей.

    Следующая игра в группе D состоится 22 июня — сборная Нигерии встретится с командой Исландии. А 26 июня команда Исландии проведет матч с хорватской сборной, в тот же день Нигерия сыграет с Аргентиной.



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