Рядом со стадионом «Спартак» планируется организовать
фан-зону для просмотра матча ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, сообщил член совета директоров «Спартака» Андрей Федун.
Как рассказал Андрей Федун ТАСС, организаторы ЧМ-2018 опасаются, что фан-зона на Воробёвых горах может не вместить всех желающих посмотреть матч четвертьфинала, в котором будут биться Россия и Хорватия.
Андрей Федун, член совета директоров «Спартака»: «Пока до сих пор не принято решение, когда стадион будет передан от ФИФА к нам. Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами. Боятся, что не хватит мест для просмотра этой игры (в официальной фан-зоне на Воробьёвых горах). Если фан-зона будет, то это значит, что режим управления ФИФА ареной будет снят и дальше стадион будет нашим».
Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи в 21:00 мск.
Официальной фан-зоной Международной федерации футбола является площадка на Воробьёвых горах — рядом со зданием МГУ. Площадка вмещает 25 тысяч человек, но уже не раз была перегружена. Из соображений безопасности фан-зону перекрывали, ограничивая таким образом поток болельщиков.
Ранее россияне оценили шансы сборной в матче с Хорватией. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.
Андрей Федун, член совета директоров «Спартака»: «Пока до сих пор не принято решение, когда стадион будет передан от ФИФА к нам. Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами. Боятся, что не хватит мест для просмотра этой игры (в официальной фан-зоне на Воробьёвых горах). Если фан-зона будет, то это значит, что режим управления ФИФА ареной будет снят и дальше стадион будет нашим».
Четвертьфинальный матч Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи в 21:00 мск.
Официальной фан-зоной Международной федерации футбола является площадка на Воробьёвых горах — рядом со зданием МГУ. Площадка вмещает 25 тысяч человек, но уже не раз была перегружена. Из соображений безопасности фан-зону перекрывали, ограничивая таким образом поток болельщиков.
Ранее россияне оценили шансы сборной в матче с Хорватией. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ.
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