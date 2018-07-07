В Сочи усилят меры безопасности в день матча России и Хорватии

Власти Сочи усилят меры безопасности в день проведения четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией.
Об усилении мер безопасности в день матча, который начнется сегодня в 21:00, ТАСС сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов.
Анатолий Пахомов: «Мы усиливаем меры безопасности в день проведения матча России и Хорватии. Мы понимаем, что может быть и эйфория, и радость, и разочарование, разное восприятие как проигрыша, так и выигрыша. Мы, конечно же, делаем все, чтобы предусмотреть возможную реакцию фанатов и вовремя отреагировать на нее».
Мэр напомнил, что для создания максимально комфортных условий для зрителей, жителям рекомендовано не пользоваться личными автомобилями.
Анатолий Пахомов: «Мы просим наших горожан, чтобы они воздержались от поездки на своих машинах в день матча. Есть достаточное количество общественного транспорта — электропоезда и около 250 автобусов. И если мы хотим, чтобы наши гости комфортно себя чувствовали в городе, возвращались к нам в качестве туристов снова и становились нашими инвесторами, то давайте сегодня создадим все условия для тех, кто приехал в Сочи на футбол».
Также на сочинских пляжах всю ночь будут дежурить спасатели, чтобы избежать несчастных случаев на воде после проведения матча. В день игры на усиленный режим работы переводятся все службы, отвечающие за уборку города-курорта.
Напоминаем, что НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
Анатолий Пахомов: «Мы усиливаем меры безопасности в день проведения матча России и Хорватии. Мы понимаем, что может быть и эйфория, и радость, и разочарование, разное восприятие как проигрыша, так и выигрыша. Мы, конечно же, делаем все, чтобы предусмотреть возможную реакцию фанатов и вовремя отреагировать на нее».
Мэр напомнил, что для создания максимально комфортных условий для зрителей, жителям рекомендовано не пользоваться личными автомобилями.
Анатолий Пахомов: «Мы просим наших горожан, чтобы они воздержались от поездки на своих машинах в день матча. Есть достаточное количество общественного транспорта — электропоезда и около 250 автобусов. И если мы хотим, чтобы наши гости комфортно себя чувствовали в городе, возвращались к нам в качестве туристов снова и становились нашими инвесторами, то давайте сегодня создадим все условия для тех, кто приехал в Сочи на футбол».
Также на сочинских пляжах всю ночь будут дежурить спасатели, чтобы избежать несчастных случаев на воде после проведения матча. В день игры на усиленный режим работы переводятся все службы, отвечающие за уборку города-курорта.
Напоминаем, что НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию матча.
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