Россияне оценили шансы сборной в матче с Хорватией

После победы над Испанией в 1/8 финала россияне поверили в успех сборной на чемпионате мира.
Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), теперь в победу сборной России на чемпионате мира верят 17% россиян. При этом после поражения в матче с Уругваем таких болельщиков было только 8%.
Впрочем, и тех, кто считает, что Россия не сможет победить в четвертьфинале немало. 18% респондентов не верят в победу сборной над Хорватией. Кроме того, каждый третий опрошенный (33%) думает, что Россия дойдет до полуфинала, а еще 15% ждут выхода в финал.
Также социологи выяснили, что 71% россиян следили за игрой сборных России и Испании. Перед началом встречи в победу сборной России верили 46% зрителей, еще 22% рассчитывали на ничью. А 29% респондентов сказали, что не надеялись на победу российских футболистов.
Также россияне назвали главных фаворитов чемпионата мира. Теперь первое место занимает Россия. Далее идут Бразилия (10%) и Франция (5%). Главными же разочарованиями турнира, по мнению участников опроса, стали сборные Германии (35%), Аргентины (19%), Испании и Португалии (по 13%).
Напомним, в воскресенье, 1 июля, сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи закончилось вничью (1:1), а в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Теперь россиянам предстоит играть с Хорватией. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Впрочем, и тех, кто считает, что Россия не сможет победить в четвертьфинале немало. 18% респондентов не верят в победу сборной над Хорватией. Кроме того, каждый третий опрошенный (33%) думает, что Россия дойдет до полуфинала, а еще 15% ждут выхода в финал.
Также социологи выяснили, что 71% россиян следили за игрой сборных России и Испании. Перед началом встречи в победу сборной России верили 46% зрителей, еще 22% рассчитывали на ничью. А 29% респондентов сказали, что не надеялись на победу российских футболистов.
Также россияне назвали главных фаворитов чемпионата мира. Теперь первое место занимает Россия. Далее идут Бразилия (10%) и Франция (5%). Главными же разочарованиями турнира, по мнению участников опроса, стали сборные Германии (35%), Аргентины (19%), Испании и Португалии (по 13%).
Напомним, в воскресенье, 1 июля, сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи закончилось вничью (1:1), а в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Теперь россиянам предстоит играть с Хорватией. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
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