НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию заключительного матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. От исхода встречи с Уругваем зависит, какая из команд займет первое место в группе A.
И россияне, и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала ЧМ досрочно, обыграв в первых турах Саудовскую Аравию и Египет. Однако сборная России в своих матчах была куда более результативна, забив в общей сложности восемь мячей и пропустив один. Уругвай добился обеих побед с минимальным счетом, поэтому уступает российской команде по дополнительным показателям.
Таким образом, чтобы занять первое место в группе A, сборной России хватит и ничьей, а Уругваю нужна только победа.
Другой вопрос, насколько заинтересованы команды в том, чтобы выйти в плей-офф именно с первого места. Победитель группы A в 1/8 финала встретится со вторым местом группы B, где ситуация довольно запутанная. Шансы на выход в плей-офф с первого места там остаются даже у Ирана, которому для этого необходимо сотворить сенсацию и обыграть сегодня в Саранске сборную Португалии при условии осечки испанцев с Марокко. При разных раскладах на втором месте завершить групповой этап могут и сборная Испании, и те же португальцы, которые считаются едва ли не самым неудобным потенциальным соперником для россиян.
Если сборная России завершит групповой этап на первом месте, то свой матч 1/8 финала она проведет 30 июня в Сочи. Если на втором, то за путевку в четвертьфинал россияне будут сражаться 1 июля в «Лужниках».
Тем временем многочисленные оракулы из животного мира практически единогласно предсказывают, что Россия завершит групповой этап со 100-процентным результатом, то есть одержит третью победу из трех возможных.
Таким образом, чтобы занять первое место в группе A, сборной России хватит и ничьей, а Уругваю нужна только победа.
Другой вопрос, насколько заинтересованы команды в том, чтобы выйти в плей-офф именно с первого места. Победитель группы A в 1/8 финала встретится со вторым местом группы B, где ситуация довольно запутанная. Шансы на выход в плей-офф с первого места там остаются даже у Ирана, которому для этого необходимо сотворить сенсацию и обыграть сегодня в Саранске сборную Португалии при условии осечки испанцев с Марокко. При разных раскладах на втором месте завершить групповой этап могут и сборная Испании, и те же португальцы, которые считаются едва ли не самым неудобным потенциальным соперником для россиян.
Если сборная России завершит групповой этап на первом месте, то свой матч 1/8 финала она проведет 30 июня в Сочи. Если на втором, то за путевку в четвертьфинал россияне будут сражаться 1 июля в «Лужниках».
Тем временем многочисленные оракулы из животного мира практически единогласно предсказывают, что Россия завершит групповой этап со 100-процентным результатом, то есть одержит третью победу из трех возможных.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии