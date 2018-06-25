    Уругвай — Россия. Текстовая трансляция

    ЧМ-2018: Уругвай — Россия

    18 комментариев
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: Уругвай — Россия

    ЧМ-2018: Уругвай — Россия

    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: Уругвай — Россия
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    • 2:0
    Уругвай — Россия
    72
    Удар по носу, похоже, Дзюбу только разозлил. Заработал угловой.
    71
    Дзюба лежит в штрафной. Получил болезненный удар по лицу — Годин размахивал руками. Судья нарушения не увидел. Видеоповтор смотреть не хочет.
    69
    Снова судья фиксирует фол Дзюбы в атаке. Тот недоволен.
    68
    Уругвайский кипер Муслера демонстративно тянет время. Трибуны оглушительно свистят, судья смотрит неодобрительно, но предупреждения пока нет.
    68
    И снова Дзюба в центре внимания. Рвался в штрафную и не заметил, как схватил защитника за майку. Фол в атаке.
    67
    Дзюба выиграл верх у висящего на нем защитника, но скинул мяч неудачно. Партнеров поблизости не оказалось.
    65
    Игнашевич мастерски обезвредил Кавани в штрафной. Тот даже не стал требовать пенальти. Чисто.
    63
    Первая замена в составе Уругвая: вместо висевшего на карточке Бентанкура вышел Де Арраскаэта. Нападающий вместо полузащитника, кстати.
    62
    Черчесов заводит трибуны, те гонят команду вперед: «Россия! Россия!»
    61
    Появление второго форварда на поле сразу же оживило атаку. Побежали вперед.
    60
    Черчесов, похоже, идет ва-банк. Выпускает Смолова вместо Газинского, который висел на желтой карточке.
    56
    Миранчук виртуозно отобрал мяч у соперника, Фернандес и Дзюба чуть было не организовали опасную атаку, попытались вывести на ворота Миранчука, но тот замысла не понял…
    54
    Плели-плели россияне атаку вокруг штрафной, Кузяев попытался прорваться к воротам вдоль лицевой, но тщетно. Удар от ворот.
    52
    Очередной неудачный навес Самедова со штрафного. Снова на дальнюю штангу, где никого. Не идут подачи.
    50
    Уругвай продолжает держать мяч и испытывать удачу длинными пасами и забросами. Пока безуспешно.
    47
    Курьезный момент. Арбитр ошибся с линией стенки, пришлось ее отодвигать и рисовать вторую. Двигались не зря. Кавани угодил именно в стенку.
    46
    Второй тайм стартовал, и сразу же опасный штрафной у ворот сборной России.
    59
    Бентанкур получает желтую карточку — грубовато снес Зобнина.
    46
    Тем временем в параллельном матче событие! Саудовская Аравия забила свой первый гол на турнире. Правда, с пенальти. И правда, Салах перед этим успел счет открыть. Но все же. 1:1.
    46
    Пробежали обе команды в сумме почти по 50 километров с копейками.
    46
    Несмотря на счет, статистика первого тайма практически равная. Уругвай сделал больше передач — 237 против 184, но процент точности не сильно отличается — 86% против 80%.
    46
    Все. Перерыв. Команды удалились в прохладные раздевалки.
    46
    Две минуты добавил судья к первому тайму. Россияне решились на последний штурм чужой штрафной, но безуспешно.
    45
    Очень плотно играет Уругвай в центре поля, гасят в зародыше все попытки атак.
    44
    Грустные болельщики на трибунах уткнулись в телефоны… У сборной России в атаке пока ничего не получается. Потеря за потерей. Устали.
    41
    Футболисты Уругвая откровенно катают мяч в центре поля. Им торопиться точно некуда.
    40
    Трибуны, конечно, приуныли… Но «Вперед, Россия!» периодически звучит.
    38
    И вот вынужденная замена и перестроение. Вместо Черышева выходит Фернандес.
    35
    Приехали. Смольникову вторая желтая карточка и удаление. Очень жестко срубил Лаксальта.
    34
    Тем временем гол Лаксальта, похоже, переписали на автогол Черышева. Неприятно.
    32
    Наконец-то опасный штрафной у ворот Уругвая. Самедов подает на дальнюю штангу, но там никого…
    30
    И снова провал в обороне. На этот раз 1 на 1 почти вышел Суарес. Игнашевич в последний момент оттеснил его от мяча.
    29
    Акинфеев спас команду от вернейшего третьего гола. Бентанкур выходил 1 на 1, но не смог обыграть российского вратаря.
    27
    Смольников получает предупреждение за фол на Кавани. Удар по ногам сзади.
    26
    На этом чемпионате мира со счета 0:2 еще никто не отыгрывался… У россиян есть шанс стать первыми.
    23
    Несчастный случай. Дальний удар Лаксальта, рикошет от Черышева, мяч в воротах — 2:0 в пользу Уругвая.
    23
    И вдруг снова ГОЛ в ворота сборной России.
    23
    Штрафной у ворот сборной России. Навес на Кавани, тот пытался изобразить нечто типа удара скорпиона. Угловой.
    22
    Уругвай играет по счету, который его, судя по всему, вполне устраивает. В атаку не торопятся.
    20
    Черышев заработал очередной угловой, а вот судья не заметил… Удар от ворот. Обидно.
    17
    Ох, шикарно летел мяч с углового прямо на голову Дзюбе, тот бил с отскоком, но мяч ушел чуть выше ворот.
    16
    Связка Дзюбы и Черышева пока работает великолепно. Защите Уругвая приходится потеть.
    15
    Российские трибуны гонят команду вперед. Россияне включили прессинг и не выпускают уругвайцев со своей половины.
    13
    Опасный момент у сборной России! Черышев едва не пробил Муслеру. Угловой.
    10
    Мяч аккуратно обогнул стенку и вошел в самую шестерку. Акинфеев не дотянулся.
    10
    И вот он ГОЛ. Суарес прямым ударом со штрафного.
    10
    А Газинскому предупреждение за фол.
    9
    Неудачный пас на Кутепова, Суарес промчался по флангу, серия отскоков в штрафной и Газинский рубит Бентанкура на линии штрафной. Назначен очень опасный штрафной.
    8
    Потеря Уругвая в атаке — и тут же быстрая контратака россиян, однако закончилось дело лишь аутом. Но трибуны довольны.
    6
    Но пока ни одна из команд не форсирует события.
    5
    Каждый переход сборной России на половину Уругвая производит фурор на трибунах. Российские болельщики настроены оптимистично.
    4
    Кутепов жестко остановил Кавани, тот требует штрафной, трибуны свистят. Но судья уверен, что все в рамках правил.
    2
    Первый удар по воротам Акинфеева! Дальним бил Весино. Мяч просвистел рядом со штангой. Российский кипер все контролировал.
    1
    Звучит стартовый свисток. С центра поля начинают россияне. Поехали!
    Обслуживает матч бригада судей из Сенегала. Резервный арбитр — из Эфиопии.
    Звучит гимн России. Залп стадиона на «Славься, отечество» впечатляет.
    Несмотря на то, что уругвайцы на стадионе явно в меньшинстве, гимн в их исполнении звучит довольно мощно.
    И вот команды появляются на поле. Звучит гимн Уругвая.
    Команды еще не вышли на поле, а переполненный стадион уже вовсю скандирует: «Россия! Россия!»
    У Уругвая главная ударная сила Кавани-Суарес готова к бою со старта: Фернандо Муслера, Себастьян Коатес, Диего Годин, Мартин Касерес, Диего Лаксальт, Найтан Нандес, Лукас Торрейра, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.
    Полный стартовый состав сборной России: Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев, Артём Дзюба.
    Однако замены по сравнению с матчем с Египтом все же есть: в запасе остались Головин, Жирков и Фернандес, вместо них — Миранчук, Кудряшов и Смольников.
    Станислав Черчесов накануне сообщил, что вносить специальные правки в состав и схему не планирует, но по уровню, накалу и качеству матч с Уругваем будет отличаться от предыдущих.
    В Самаре сегодня +35. Будет ли и матч таким же жарким, узнаем совсем скоро. На стадионе присутствуют около 1700 уругвайских болельщиков.
    Впрочем, первое место в группе A не гарантирует более простого соперника в 1/8 финала. Итоговая расстановка сил в группе B станет известна сегодня же, и там возможны сюрпризы.
    Сегодня нам предстоит узнать, сможет ли сборная России завершить групповой этап со 100-процентным результатом, одержав три победы из трех возможных.
    Именно южноамериканцы сегодня считается номинальными хозяевами поля.
    НТВ.Ru приветствует всех ценителей футбола. Мы начинаем текстовую трансляцию матча Уругвай — Россия.

    НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию заключительного матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. От исхода встречи с Уругваем зависит, какая из команд займет первое место в группе A.

    И россияне, и уругвайцы обеспечили себе место в 1/8 финала ЧМ досрочно, обыграв в первых турах Саудовскую Аравию и Египет. Однако сборная России в своих матчах была куда более результативна, забив в общей сложности восемь мячей и пропустив один. Уругвай добился обеих побед с минимальным счетом, поэтому уступает российской команде по дополнительным показателям.

    Таким образом, чтобы занять первое место в группе A, сборной России хватит и ничьей, а Уругваю нужна только победа.

    Другой вопрос, насколько заинтересованы команды в том, чтобы выйти в плей-офф именно с первого места. Победитель группы A в 1/8 финала встретится со вторым местом группы B, где ситуация довольно запутанная. Шансы на выход в плей-офф с первого места там остаются даже у Ирана, которому для этого необходимо сотворить сенсацию и обыграть сегодня в Саранске сборную Португалии при условии осечки испанцев с Марокко. При разных раскладах на втором месте завершить групповой этап могут и сборная Испании, и те же португальцы, которые считаются едва ли не самым неудобным потенциальным соперником для россиян.

    Если сборная России завершит групповой этап на первом месте, то свой матч 1/8 финала она проведет 30 июня в Сочи. Если на втором, то за путевку в четвертьфинал россияне будут сражаться 1 июля в «Лужниках».

    Тем временем многочисленные оракулы из животного мира практически единогласно предсказывают, что Россия завершит групповой этап со 100-процентным результатом, то есть одержит третью победу из трех возможных.

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