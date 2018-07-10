Туск допустил отказ Британии от Brexit после громкого ухода министров

Великобритания находится в глубоком политическом кризисе. Такое мнение высказывают сейчас аналитики во всем мире после громких отставок в правительстве страны. Свои посты покинули главные сторонники Brexit, а именно министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по выходу из состава ЕС Дэвид Дэвис. Новые назначения уже сделаны. Но вот смогут ли другие политики изменить негативную тенденцию?
Утром все британские газеты вышли с одинаковыми заголовками: «Мечта о Brexit умирает». Это цитата из заявления Бориса Джонсона. Всего за сутки из правительства ушли сразу два ярых сторонника выхода из ЕС — сам министр иностранных дел и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Оба подали в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй. Несколько дней назад премьер продавила свою программу расставания с ЕС, в которой сохраняется зона свободной торговли с Евросоюзом и отсутствует таможенный контроль.
Дэвис и Джонсон назвали это слишком большой уступкой ЕС и громко хлопнули дверью. На смену им пришли более сговорчивые политики. Вместо Бориса Джонсона главой МИД назначили бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта, который прославился своим неумелым руководством на прежней должности. Вместо Дэвида Дэвиса за Brexit теперь будет отвечать Доминик Рааб, ранее занимавший пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.
С уходом Джонсона и Дэвиса многие эксперты заговорили об очередном кризисе в правительстве. Только за один год разные должности покинули 8 министров.
На отставку британских министров отреагировали в самой Европе, с которой Джонсон и Дэвис хотели так резко порвать отношения. Как передает корреспондент Ирина Конова, здесь, пожалуй наиболее полно суммировал реакцию Старого Света председатель Евросовета Дональд Туск. Он не исключил, что Британия может отказаться от Brexit после громкого ухода министров. На изменение во взглядах Лондона рассчитывают и в Москве. В Кремле подчеркнули, что сейчас самое время если не перезапустить отношения с Россией, то хотя бы сменить вектор.
Дмитрий Песков: «К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего. Недавно президент Путин говорил, что рано или поздно эту страницу надо переворачивать, и мы ожидаем политического просветления в Великобритании на этот счет».
Единственным оплотом спокойствия и стабильности в быстро меняющемся британском правительстве оказался главный мышелов страны — кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит. На его официальной странице в Twitter появилась запись, в которой кот успокоил сограждан, что в эти нелегкие времена он не собирается покидать свой пост. Вероятно, большинство британцев вздохнуло теперь с облегчением.
Дэвис и Джонсон назвали это слишком большой уступкой ЕС и громко хлопнули дверью. На смену им пришли более сговорчивые политики. Вместо Бориса Джонсона главой МИД назначили бывшего министра здравоохранения Джереми Ханта, который прославился своим неумелым руководством на прежней должности. Вместо Дэвида Дэвиса за Brexit теперь будет отвечать Доминик Рааб, ранее занимавший пост замминистра по делам регионов и местного самоуправления.
С уходом Джонсона и Дэвиса многие эксперты заговорили об очередном кризисе в правительстве. Только за один год разные должности покинули 8 министров.
На отставку британских министров отреагировали в самой Европе, с которой Джонсон и Дэвис хотели так резко порвать отношения. Как передает корреспондент Ирина Конова, здесь, пожалуй наиболее полно суммировал реакцию Старого Света председатель Евросовета Дональд Туск. Он не исключил, что Британия может отказаться от Brexit после громкого ухода министров. На изменение во взглядах Лондона рассчитывают и в Москве. В Кремле подчеркнули, что сейчас самое время если не перезапустить отношения с Россией, то хотя бы сменить вектор.
Дмитрий Песков: «К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего. Недавно президент Путин говорил, что рано или поздно эту страницу надо переворачивать, и мы ожидаем политического просветления в Великобритании на этот счет».
Единственным оплотом спокойствия и стабильности в быстро меняющемся британском правительстве оказался главный мышелов страны — кот Ларри, проживающий на Даунинг-стрит. На его официальной странице в Twitter появилась запись, в которой кот успокоил сограждан, что в эти нелегкие времена он не собирается покидать свой пост. Вероятно, большинство британцев вздохнуло теперь с облегчением.
At this moment of uncertainty for the Government I want to reassure you all that I’m going nowhere; I’m in comfy spot so there’s no chance I’m moving.— Larry the Cat (@Number10cat) 9 июля 2018 г.
Комментарии