В Кремле надеются на «политическое просветление» Великобритании после ухода Джонсона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ушедший в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон внес весьма скромный вклад в развитие отношений Москвы и Лондона.
Представитель Кремля, подчеркнул, что оценивать министров других стран Москва может только «исходя из критериев, какой вклад они внесли в развитие и расширение двусторонних отношений этой страны с Россией». И посетовал, что вклад Джонсона в это дело был весьма незначительным.
Дмитрий Песков: «К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего».
При этом Песков отметил, что Кремль всё еще ожидает «политического просветления» Великобритании и надеется на вразумительные разъяснения по ситуации в связи с инцидентом в Солсбери и тому, что за ней последовало.
Дмитрий Песков: «Мы ожидаем, скажем так, политического просветления Великобритании на этот счет. И, безусловно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по, скажем так, недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала».
Между тем ранее, сегодня новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает крайне важной роль своего предшественника Бориса Джонсона в формировании реакции на отравление Скрипалей в Солсбери. Он также поблагодарил Джонсона и назвал его «одной из выдающихся движущих сил британской политики».
Накануне экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост, заявив, что не согласен с так называемым «мягким» Brexit, предложенным Терезой Мэй. По этой же причине накануне ушел в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй заявляла, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС. Но после ухода Джонсона призналась, что была удивлена его отставкой.
Дмитрий Песков: «К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего».
При этом Песков отметил, что Кремль всё еще ожидает «политического просветления» Великобритании и надеется на вразумительные разъяснения по ситуации в связи с инцидентом в Солсбери и тому, что за ней последовало.
Дмитрий Песков: «Мы ожидаем, скажем так, политического просветления Великобритании на этот счет. И, безусловно, мы все-таки рано или поздно ожидаем каких-то вразумительных разъяснений или аргументов по, скажем так, недавней ситуации в Солсбери и ситуации, которая за этим последовала».
Между тем ранее, сегодня новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает крайне важной роль своего предшественника Бориса Джонсона в формировании реакции на отравление Скрипалей в Солсбери. Он также поблагодарил Джонсона и назвал его «одной из выдающихся движущих сил британской политики».
Накануне экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост, заявив, что не согласен с так называемым «мягким» Brexit, предложенным Терезой Мэй. По этой же причине накануне ушел в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй заявляла, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС. Но после ухода Джонсона призналась, что была удивлена его отставкой.
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