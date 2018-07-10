Британский МИД возглавил экс-министр здравоохранения

Стало известно имя преемника Бориса Джонсона на посту главы британского внешнеполитического ведомства.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД страны бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Джереми Ханта.
Сообщение пресс-службы главы британского правительства: «Королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел».
Хант возглавил британский МИД вместо Бориса Джонсона, который в понедельник ушел в отставку из-за разногласий с главой правительства по поводу отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.
Джереми Хант является членом Консервативной партии. Он занимал должность главы Минздрава в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Этот же пост он сохранил затем и в кабинете Мэй. А с 2010 по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.
Новым главой Минздрава Великобритании стал глава министерства культуры Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.
Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста, заявив в нем, что «мечта о Brexit умирает». Джонсон не согласен с так называемым «мягким» Brexit, предложенным Терезой Мэй. По этой же причине накануне ушел в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй заявляла, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС. Но после ухода Джонсона призналась, что была удивлена его отставкой.
Сообщение пресс-службы главы британского правительства: «Королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел».
The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.— UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 июля 2018 г.
Хант возглавил британский МИД вместо Бориса Джонсона, который в понедельник ушел в отставку из-за разногласий с главой правительства по поводу отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.
Джереми Хант является членом Консервативной партии. Он занимал должность главы Минздрава в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Этот же пост он сохранил затем и в кабинете Мэй. А с 2010 по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.
Новым главой Минздрава Великобритании стал глава министерства культуры Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.
Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста, заявив в нем, что «мечта о Brexit умирает». Джонсон не согласен с так называемым «мягким» Brexit, предложенным Терезой Мэй. По этой же причине накануне ушел в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй заявляла, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС. Но после ухода Джонсона призналась, что была удивлена его отставкой.
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