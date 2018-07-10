    Британский МИД возглавил экс-министр здравоохранения

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    Британский МИД возглавил <nobr>экс-министр</nobr> здравоохранения

    Британский МИД возглавил экс-министр здравоохранения

    Британский МИД возглавил <nobr>экс-министр</nobr> здравоохранения
  • Фото: Associated Press © 2018, Matt Dunham

    • Стало известно имя преемника Бориса Джонсона на посту главы британского внешнеполитического ведомства.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой МИД страны бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Джереми Ханта.

    Сообщение пресс-службы главы британского правительства: «Королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел».




    Хант возглавил британский МИД вместо Бориса Джонсона, который в понедельник ушел в отставку из-за разногласий с главой правительства по поводу отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

    Джереми Хант является членом Консервативной партии. Он занимал должность главы Минздрава в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона. Этот же пост он сохранил затем и в кабинете Мэй. А с 2010 по 2012 годы Хант был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

    Новым главой Минздрава Великобритании стал глава министерства культуры Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

    смотретьПосле ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки
    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки
    Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста, заявив в нем, что «мечта о Brexit умирает». Джонсон не согласен с так называемым «мягким» Brexit, предложенным Терезой Мэй. По этой же причине накануне ушел в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй заявляла, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС. Но после ухода Джонсона призналась, что была удивлена его отставкой.

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