    «Мечта о Brexit умирает»: Борис Джонсон назвал причину своей отставки

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    • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville
    «Мечта о Brexit умирает»: Борис Джонсон назвал причину своей отставки

    «Мечта о Brexit умирает»: Борис Джонсон назвал причину своей отставки

    «Мечта о Brexit умирает»: Борис Джонсон назвал причину своей отставки
  • Фото: Reuters © 2018, Toby Melville

    • Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста.

    Бывший глава МИД Великобритании обвинил власти своей страны в «ненужных сомнениях» относительно того, как должен пройти выход страны из ЕС. Об этом Джонсон написал в письме премьер-министру Терезе Мэй, в котором попросил об отставке. Текст письма опубликован на странице экс-министра в Twitter.

    Об отставке Джонсона стало известно сегодня. Сообщалось, что министр решил покинуть свой пост, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit — планом британского правительства о взаимодействии с ЕС после выхода из альянса. По той же причине накануне свой пост покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй сообщила, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС.

    смотретьПосле ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки
    После ухода Джонсона британскому правительству грозят новые отставки
    План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Великобритании с европейскими странами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции сторонников «жесткого» Brexit, таких как Борис Джонсон.

    Борис Джонсон, бывший глава МИД Великобритании: «Brexit должен дать возможности и надежду. Он должен стать шансом действовать иначе, быть более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Соединенного королевства как открытой глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях».



    В письме Джонсон заявил, что британское правительство слишком долго откладывало важные решения о Brexit. Из-за этого «мягкий» Brexit станет выходом из Евросоюза лишь наполовину, и экономика фактически останется зависимой от законов ЕС.

    Борис Джонсон: «В этом отношении мы действительно приближаемся к статусу колонии, и многие с трудом смогут увидеть экономические или политические преимущества такого соглашения».

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