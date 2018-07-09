«Мечта о Brexit умирает»: Борис Джонсон назвал причину своей отставки

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста.
Бывший глава МИД Великобритании обвинил власти своей страны в «ненужных сомнениях» относительно того, как должен пройти выход страны из ЕС. Об этом Джонсон написал в письме премьер-министру Терезе Мэй, в котором попросил об отставке. Текст письма опубликован на странице экс-министра в Twitter.
Об отставке Джонсона стало известно сегодня. Сообщалось, что министр решил покинуть свой пост, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit — планом британского правительства о взаимодействии с ЕС после выхода из альянса. По той же причине накануне свой пост покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй сообщила, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС.
План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Великобритании с европейскими странами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции сторонников «жесткого» Brexit, таких как Борис Джонсон.
Борис Джонсон, бывший глава МИД Великобритании: «Brexit должен дать возможности и надежду. Он должен стать шансом действовать иначе, быть более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Соединенного королевства как открытой глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях».
В письме Джонсон заявил, что британское правительство слишком долго откладывало важные решения о Brexit. Из-за этого «мягкий» Brexit станет выходом из Евросоюза лишь наполовину, и экономика фактически останется зависимой от законов ЕС.
Борис Джонсон: «В этом отношении мы действительно приближаемся к статусу колонии, и многие с трудом смогут увидеть экономические или политические преимущества такого соглашения».
Об отставке Джонсона стало известно сегодня. Сообщалось, что министр решил покинуть свой пост, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit — планом британского правительства о взаимодействии с ЕС после выхода из альянса. По той же причине накануне свой пост покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Тереза Мэй сообщила, что у нее были разногласия с обоими министрами по вопросу того, как должны проходить переговоры с ЕС.
План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Великобритании с европейскими странами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции сторонников «жесткого» Brexit, таких как Борис Джонсон.
Борис Джонсон, бывший глава МИД Великобритании: «Brexit должен дать возможности и надежду. Он должен стать шансом действовать иначе, быть более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Соединенного королевства как открытой глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях».
I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF— Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 июля 2018 г.
В письме Джонсон заявил, что британское правительство слишком долго откладывало важные решения о Brexit. Из-за этого «мягкий» Brexit станет выходом из Евросоюза лишь наполовину, и экономика фактически останется зависимой от законов ЕС.
Борис Джонсон: «В этом отношении мы действительно приближаемся к статусу колонии, и многие с трудом смогут увидеть экономические или политические преимущества такого соглашения».
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