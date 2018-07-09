    Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

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    • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir
    Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

    Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

    Британский министр по вопросам Brexit подал в отставку
  • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir

    • СМИ со ссылкой на источники сообщают, что министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку.

    Как передает Independent со ссылкой на источники, министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку с поста члена правительства.

    По сведениям издания, уход в отставку связан с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС.

    Дэвис был главным переговорщиком Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit. В пятницу британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем. По итогам заседания премьер Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, и что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.

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