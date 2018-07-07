СМИ: Мэй пригрозила уволить Джонсона, если он попытается подорвать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила, что может уволить главу МИД страны Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию по будущим переговорам с ЕС.
По информации газеты Times, Мэй призвала Консервативную партию объединиться и двигаться по направлению к сделке с ЕС. Кроме того, премьер предупредила, что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена».
Ранее, СМИ сообщали, что Борис Джонсон заявил, что в вопросе реализации Brexit приближается момент, когда Мэй нужно будет занять более воинственную позицию по отношению к Евросоюзу.
Напомним, королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют уладить все формальности до ноября 2018 года. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды. Достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена».
Ранее, СМИ сообщали, что Борис Джонсон заявил, что в вопросе реализации Brexit приближается момент, когда Мэй нужно будет занять более воинственную позицию по отношению к Евросоюзу.
Напомним, королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют уладить все формальности до ноября 2018 года. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
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