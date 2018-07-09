Тереза Мэй рассказала о конфликте с Борисом Джонсоном

Глава британского правительства Тереза Мэй поблагодарила за работу покинувших правительство Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса, но отметила несогласие с ними по вопросам Brexit.
Тереза Мэй во время обращения к членам парламента по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза сообщила, что имела разногласия с Борисом Джонсоном и Дэвидом Дэвисом, которые ранее подали в отставку с министерских постов.
«Мы с ними не согласны», — сказала она в парламенте, говоря о позициях экс-главы МИД и бывшего министра по вопросам Brexit.
Во время выступления Мэй также поблагодарила Джонсона за страсть, с которой он работал, а Дэвиса — за достигнутые успехи на пути к Brexit.
Ранее СМИ сообщали, что Джонсон решил уйти в отставку, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit. По той же причине накануне пост министра по делам Brexit покинул и Дэвид Дэвис.
Ранее Тереза Мэй объявила членам кабмина, что те, кто не поддерживает планов по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом, будут отправлены в отставку.
План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Великобритании с европейскими странами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции сторонников «жесткого» Brexit, таких как Борис Джонсон. Они уверены, что предлагаемая стратегия сохранит зависимость Великобритании от Евросоюза.
«Мы с ними не согласны», — сказала она в парламенте, говоря о позициях экс-главы МИД и бывшего министра по вопросам Brexit.
Во время выступления Мэй также поблагодарила Джонсона за страсть, с которой он работал, а Дэвиса — за достигнутые успехи на пути к Brexit.
Ранее СМИ сообщали, что Джонсон решил уйти в отставку, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit. По той же причине накануне пост министра по делам Brexit покинул и Дэвид Дэвис.
Ранее Тереза Мэй объявила членам кабмина, что те, кто не поддерживает планов по созданию зоны свободной торговли с Евросоюзом, будут отправлены в отставку.
План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Великобритании с европейскими странами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции сторонников «жесткого» Brexit, таких как Борис Джонсон. Они уверены, что предлагаемая стратегия сохранит зависимость Великобритании от Евросоюза.
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