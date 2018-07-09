«Несколько удивлена»: Мэй прокомментировала отставку Бориса Джонсона

Глава британского правительства призналась, что была удивлена отставкой Бориса Джонсона с поста главы МИД.
Пресс-службы премьер-министра Великобритании распространила письмо, в котором Тереза Мэй призналась, что она была несколько удивлена отставкой Бориса Джонсона с поста главы МИД «после продуктивного совещания правительства по вопросу Brexit, состоявшегося всего три дня назад».
Из письма Терезы Мэй: «Я сожалею и несколько удивлена, что после продуктивного обсуждения, которое у нас состоялось в Чекерсе в пятницу, и того всеобъемлющего и подробного предложения, которое мы согласовали в качестве кабинета министров, получила письмо Джонсона об отставке. Это предложение, в котором проявлено уважение к итогам референдума и обязательствам, взятым нами на себя в нашем предвыборном манифесте, которые заключаются в том, что мы покидаем единый рынок и Таможенный союз».
В документе Мэй выступила в защиту согласованного 6 июля документа, подчеркнув, что содержащиеся в нем положения приведут к тому, за что ратовал сам Джонсон, который был одним из лидеров евроскептиков в британском правительстве, напоминает ТАСС.
Из письма Терезы Мэй: «Документ означает, что мы вернем контроль над нашими границами, нашими законами и нашими деньгами, прекратив свободное перемещение граждан, выведя Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда и положив конец тем дням, когда мы отсылали огромные суммы денег наших налогоплательщиков в Евросоюз».
Об отставке Джонсона стало известно ранее в понедельник. Сообщалось, что министр решил покинуть свой пост, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit — планом британского правительства о взаимодействии с ЕС после выхода из альянса. По этой же причине накануне в отставку ушел министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста и обвинил правительство своей страны в «ненужных сомнениях» относительно Brexit.
Из письма Терезы Мэй: «Я сожалею и несколько удивлена, что после продуктивного обсуждения, которое у нас состоялось в Чекерсе в пятницу, и того всеобъемлющего и подробного предложения, которое мы согласовали в качестве кабинета министров, получила письмо Джонсона об отставке. Это предложение, в котором проявлено уважение к итогам референдума и обязательствам, взятым нами на себя в нашем предвыборном манифесте, которые заключаются в том, что мы покидаем единый рынок и Таможенный союз».
В документе Мэй выступила в защиту согласованного 6 июля документа, подчеркнув, что содержащиеся в нем положения приведут к тому, за что ратовал сам Джонсон, который был одним из лидеров евроскептиков в британском правительстве, напоминает ТАСС.
Из письма Терезы Мэй: «Документ означает, что мы вернем контроль над нашими границами, нашими законами и нашими деньгами, прекратив свободное перемещение граждан, выведя Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда и положив конец тем дням, когда мы отсылали огромные суммы денег наших налогоплательщиков в Евросоюз».
Об отставке Джонсона стало известно ранее в понедельник. Сообщалось, что министр решил покинуть свой пост, так как был не согласен с так называемым «мягким» Brexit — планом британского правительства о взаимодействии с ЕС после выхода из альянса. По этой же причине накануне в отставку ушел министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Борис Джонсон опубликовал письмо, в котором рассказал, почему уходит со своего поста и обвинил правительство своей страны в «ненужных сомнениях» относительно Brexit.
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