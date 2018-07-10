    Новый глава МИД Великобритании прокомментировал дело Скрипалей

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    • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson
    Новый глава МИД Великобритании прокомментировал дело Скрипалей

    Новый глава МИД Великобритании прокомментировал дело Скрипалей

    Новый глава МИД Великобритании прокомментировал дело Скрипалей
  • Фото: Reuters © 2018, Simon Dawson

    • Новый глава британского МИД Джереми Хант высказался по делу об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

    В интервью телеканалу Sky News Джереми Хант подчеркнул, что считает крайне важной роль своего предшественника Бориса Джонсона в формировании реакции на отравление британского шпиона и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

    Он также поблагодарил Джонсона и назвал его «одной из выдающихся движущих сил британской политики».

    Хант добавил, что главной своей задачей на посту считает поддержку премьер-министра Терезы Мэй и будет поддерживать ее в период выхода из ЕС. «Это время, когда мир смотрит на нас как на страну, думая, какой страной мы будем после Brexit», — пояснил он.

    Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что не согласен с так называемым «мягким» Brexit, предложенным Терезой Мэй и подал в отставку. По мнению Джонсона, королевство «движется к статусу колонии» и теряет выгоды от выхода из ЕС. Сам Brexit бывший министр назвал «умирающей мечтой».

    Cергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. При этом Джонсон был одним из первых, кто выступил с такими обвинениями. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химоружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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