Смерти в палатах и очереди к врачам: британский Минздрав переживает кризис

Системе здравоохранения Соединенного Королевства исполняется 70 лет. Еще совсем недавно ее считали одной из лучших в мире, но в последние годы ситуация изменилась. Сейчас в британских газетах все чаще статьи про
врачей-убийц.
Юбилей британской системы здравоохранения отметили уличным праздником, но также к дате всплыл больничный скандал. Выяснилось, что в госпитале Госпорт в графстве Гемпшир более 450 пациентов умерли от передозировки обезболивающими. Это были пожилые люди, про которых на профессиональном сленге английских врачей говорят, что они блокируют койки. Другими словами, выписывать их некуда, благодаря усилиям врачей жить они могут еще долго, но социальная помощь, то есть дома престарелых, в Британии приватизированы и для многих слишком дороги.
Айлин Чабб, активист: «Пожилые люди в Британии вынуждены ложиться в больницу из-за нехватки социальной поддержки. Я считаю, это крупнейшая проблема нашей системы здравоохранения».
Другой скандал, омрачивший праздник, касается убийства 8 новорожденных. По подозрению в совершении этого преступления арестована медсестра Люси Лэтби. На ее счет отнесли всплеск младенческой смертности в роддоме Честера.
Вообще же, согласно исследованию King’s Fund, в Британии, по сравнению с другими развитыми странами, более высокая смертность младенцев и ниже среднего число больничных коек, врачей, компьютерных томографов и МРТ-сканеров. Тем не менее на митинге в поддержку британского Минздрава говорили так: все, кто критикует национальную систему здравоохранения, должен покинуть эту страну!
Участница митинга: «Я очень горда нашей системой здравоохранения. Мы здесь не для того, чтобы ее критиковать, а чтобы защитить от приватизации».
Митинг в честь дня рождения собрали, чтобы надавить на Терезу Мэй и потребовать у нее денег. Система бесплатного и общедоступного здравоохранения была создана в этой стране левыми (лейбористами) после войны и по образцу советской. До сих пор лекарства по рецепту врача людям до 18 лет и старше 60 выдаются в аптеке бесплатно. Бесплатно оказывается медицинская помощь всем.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, Brexit в Британии произошел по медицинским показаниям. Британцы, голосовавшие за выход из Евросоюза, на самом деле голосовали за сокращение очередей к врачам. Местным поликлиникам были обещаны лишние 350 миллионов фунтов в неделю. Поэтому за Brexit и голосовали в основном пожилые люди, мол, хватит платить жадным чиновникам из Брюсселя, давайте платить нашим доблестным врачам. Самым нелепым в этом лозунге было то, что доблестные врачи британского Минздрава большей частью трудовые мигранты из Евросоюза, которые начали массовый исход из Британии сразу же после референдума.
Врачей не хватает и так. Очередь за неотложной помощью может продлиться 46 часов. Были случаи, что прямо в коридоре наступали у кого роды, у кого смерть. На дом терапевты в Британии не ходят даже к младенцам.
Мана Камал, врач: «Когда мы смотрим, сколько в этой стране доктора и медсестры получают, мы можем точно сказать, что они идут работать не ради денег».
Латыш Арнис Красовкис создал компанию, которая помогает обойти очередь. К нему обращаются пациенты, которым в Британии операция по лечению опухоли, порванных связок, перелома назначена через полгода или год. Арнис за несколько часов находит альтернативную больницу в Евросоюзе — Польше, Германии, Болгарии, а после выздоровления возвращает пациенту деньги за поездку, проживание и лечение, потому что знает, как стрясти эти деньги с Национальной службы здравоохранения Британии.
Арнис Красовкис: «Когда я работал в Латвии, я слышал, как все ругали нашу медицину, говорили, что в Латвии очереди на операции, и хвалили английскую систему. Теперь я вижу, как люди бегут из Британии в Латвию, чтобы получить там медицинскую помощь».
Но британцы сравнивают свою медицину не с Европой, а с США. Американцев ругают, что те тратят больше на НАТО, чем на диагностику. Англичане говорят: в Америке, если у Сэма рак, Сэм сам его и лечит, а нет денег — помирает. В Британии налоги платят все, кто работает, и все вместе лечат безработного Сэма или Пита. И их обоих обязательно вылечат, если они дождутся приема к врачу и не будут слишком долго занимать койку.
Айлин Чабб, активист: «Пожилые люди в Британии вынуждены ложиться в больницу из-за нехватки социальной поддержки. Я считаю, это крупнейшая проблема нашей системы здравоохранения».
Другой скандал, омрачивший праздник, касается убийства 8 новорожденных. По подозрению в совершении этого преступления арестована медсестра Люси Лэтби. На ее счет отнесли всплеск младенческой смертности в роддоме Честера.
Вообще же, согласно исследованию King’s Fund, в Британии, по сравнению с другими развитыми странами, более высокая смертность младенцев и ниже среднего число больничных коек, врачей, компьютерных томографов и МРТ-сканеров. Тем не менее на митинге в поддержку британского Минздрава говорили так: все, кто критикует национальную систему здравоохранения, должен покинуть эту страну!
Участница митинга: «Я очень горда нашей системой здравоохранения. Мы здесь не для того, чтобы ее критиковать, а чтобы защитить от приватизации».
Митинг в честь дня рождения собрали, чтобы надавить на Терезу Мэй и потребовать у нее денег. Система бесплатного и общедоступного здравоохранения была создана в этой стране левыми (лейбористами) после войны и по образцу советской. До сих пор лекарства по рецепту врача людям до 18 лет и старше 60 выдаются в аптеке бесплатно. Бесплатно оказывается медицинская помощь всем.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, Brexit в Британии произошел по медицинским показаниям. Британцы, голосовавшие за выход из Евросоюза, на самом деле голосовали за сокращение очередей к врачам. Местным поликлиникам были обещаны лишние 350 миллионов фунтов в неделю. Поэтому за Brexit и голосовали в основном пожилые люди, мол, хватит платить жадным чиновникам из Брюсселя, давайте платить нашим доблестным врачам. Самым нелепым в этом лозунге было то, что доблестные врачи британского Минздрава большей частью трудовые мигранты из Евросоюза, которые начали массовый исход из Британии сразу же после референдума.
Врачей не хватает и так. Очередь за неотложной помощью может продлиться 46 часов. Были случаи, что прямо в коридоре наступали у кого роды, у кого смерть. На дом терапевты в Британии не ходят даже к младенцам.
Мана Камал, врач: «Когда мы смотрим, сколько в этой стране доктора и медсестры получают, мы можем точно сказать, что они идут работать не ради денег».
Латыш Арнис Красовкис создал компанию, которая помогает обойти очередь. К нему обращаются пациенты, которым в Британии операция по лечению опухоли, порванных связок, перелома назначена через полгода или год. Арнис за несколько часов находит альтернативную больницу в Евросоюзе — Польше, Германии, Болгарии, а после выздоровления возвращает пациенту деньги за поездку, проживание и лечение, потому что знает, как стрясти эти деньги с Национальной службы здравоохранения Британии.
Арнис Красовкис: «Когда я работал в Латвии, я слышал, как все ругали нашу медицину, говорили, что в Латвии очереди на операции, и хвалили английскую систему. Теперь я вижу, как люди бегут из Британии в Латвию, чтобы получить там медицинскую помощь».
Но британцы сравнивают свою медицину не с Европой, а с США. Американцев ругают, что те тратят больше на НАТО, чем на диагностику. Англичане говорят: в Америке, если у Сэма рак, Сэм сам его и лечит, а нет денег — помирает. В Британии налоги платят все, кто работает, и все вместе лечат безработного Сэма или Пита. И их обоих обязательно вылечат, если они дождутся приема к врачу и не будут слишком долго занимать койку.
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