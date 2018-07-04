Подозреваемую в убийстве 8 младенцев британскую медсестру арестовали

Шокирующая история произошла в одной из клиник Великобритании. Полиция арестовала сотрудницу госпиталя, которую подозревают в массовом убийстве детей.
Этот арест стал первым шагом в расследовании, которое длилось больше года. Уголовное дело возбудили после того, как в стране проверили статистику смертности среди новорожденных.
Самые высокие показатели зафиксировали в больнице города Честера. Всего за один год там при загадочных обстоятельствах умерли 17 младенцев, еще 15 оказались на грани смерти, но выжили благодаря вовремя оказанной помощи. Руководство клиники попросило полицию выяснить причины этих загадочных случаев.
Пол Хьюс, детектив полиции графства Чешир: «Это очень деликатное и запутанное дело. Мы постоянно консультируемся со специалистами, которые продолжают помогать нам в расследовании. Мы опросили многих сотрудников больницы, а также тех, кто работает за ее пределами. В рамках этого дела арестована сотрудница госпиталя. Ее подозревают в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шестерых детей. Сейчас она находится под стражей».
Следователи не раскрывают детали дела, в самой больнице тоже хранят молчание, но британским журналистам удалось выяснить личность арестованной. Это 28-летняя Люси Лэтби, дипломированная медсестра, последние 7 лет работавшая в отделении для новорожденных.
Женщина жила одна с двумя кошками в небольшом доме недалеко от больницы. Там уже провели обыск. По словам коллег, Лэтби была влюблена в свою работу и пациентов, а несколько лет назад даже участвовала в сборе средств для строительства нового детского отделения.
Самые высокие показатели зафиксировали в больнице города Честера. Всего за один год там при загадочных обстоятельствах умерли 17 младенцев, еще 15 оказались на грани смерти, но выжили благодаря вовремя оказанной помощи. Руководство клиники попросило полицию выяснить причины этих загадочных случаев.
Пол Хьюс, детектив полиции графства Чешир: «Это очень деликатное и запутанное дело. Мы постоянно консультируемся со специалистами, которые продолжают помогать нам в расследовании. Мы опросили многих сотрудников больницы, а также тех, кто работает за ее пределами. В рамках этого дела арестована сотрудница госпиталя. Ее подозревают в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шестерых детей. Сейчас она находится под стражей».
Следователи не раскрывают детали дела, в самой больнице тоже хранят молчание, но британским журналистам удалось выяснить личность арестованной. Это 28-летняя Люси Лэтби, дипломированная медсестра, последние 7 лет работавшая в отделении для новорожденных.
Женщина жила одна с двумя кошками в небольшом доме недалеко от больницы. Там уже провели обыск. По словам коллег, Лэтби была влюблена в свою работу и пациентов, а несколько лет назад даже участвовала в сборе средств для строительства нового детского отделения.
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