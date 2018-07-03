    Врача британской больницы задержали за убийство восьми младенцев

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    Врача британской больницы задержали за убийство восьми младенцев

    Врача британской больницы задержали за убийство восьми младенцев

    Полиция Великобритании задержала сотрудницу больницы города Честера по подозрению в убийстве восьми младенцев.

    Медицинский работник была задержана после того, как полицейские провели расследование обстоятельств гибели новорожденных в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. Отмечается, что в общей сложности было изучено 17 летальных случаев с младенцами в период с марта 2015 по июль 2016 года.

    В результате женщину заподозрили в убийстве восьми младенцев и в покушении на жизнь еще шестерых, сообщает агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Чешир.

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