Врача британской больницы задержали за убийство восьми младенцев

Полиция Великобритании задержала сотрудницу больницы города Честера по подозрению в убийстве восьми младенцев.
Медицинский работник была задержана после того, как полицейские провели расследование обстоятельств гибели новорожденных в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital. Отмечается, что в общей сложности было изучено 17 летальных случаев с младенцами в период с марта 2015 по июль 2016 года.
В результате женщину заподозрили в убийстве восьми младенцев и в покушении на жизнь еще шестерых, сообщает агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Чешир.
В результате женщину заподозрили в убийстве восьми младенцев и в покушении на жизнь еще шестерых, сообщает агентство Press Association со ссылкой на полицию графства Чешир.
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