В Великобритании назначен новый министр по Brexit

Бывший британский министр по делам жилищного строительства Доминик Рааб назначен министром по Brexit после отставки Дэвида Дэвиса.
Бывший министр по делам жилищного строительства и бывший замминистра юстиции Великобритании Доминик Рааб назначен министром по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом РИА Новости сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Представитель офиса премьер-министра Великобритании: «Доминик Рааб назначен на пост министра по делам Brexit, королева одобрила его назначение».
Дэвид Дэвис, занимавший этот пост ранее, подал в отставку накануне. Сообщалось, что уход в отставку связан с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. В пятницу британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем. По итогам заседания премьер Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, и что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.
Как сообщил агентству источник в Консервативной партии Великобритании, назначение Рааба — признак проблем с переговорами по Brexit, ведь до официального выхода Великобритании из ЕС осталось меньше года.
Источник: «Это назначение — проявление отчаяния, премьер-министр находится в тяжелейшей ситуации».
Представитель офиса премьер-министра Великобритании: «Доминик Рааб назначен на пост министра по делам Brexit, королева одобрила его назначение».
Дэвид Дэвис, занимавший этот пост ранее, подал в отставку накануне. Сообщалось, что уход в отставку связан с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. В пятницу британский кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем. По итогам заседания премьер Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом, и что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.
Как сообщил агентству источник в Консервативной партии Великобритании, назначение Рааба — признак проблем с переговорами по Brexit, ведь до официального выхода Великобритании из ЕС осталось меньше года.
Источник: «Это назначение — проявление отчаяния, премьер-министр находится в тяжелейшей ситуации».
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