Джонсон обвинил Мэй в попытке превратить Британию в «вассальное государство»

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг критике план
премьер-министра Терезы Мэй по переговорам с ЕС после Brexit.
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддержал план премьер-министра страны Терезы Мэй о переговорах с ЕС после Brexit, но перед этим раскритиковал его.
Как сообщает BBC, Джонсон довольно резко высказался о предложениях Мэй и заявил, что следование плану премьер-министра сделает Великобританию «вассальным государством» и не поможет при создании зоны свободной торговли с альянсом.
Впрочем, позднее источник в кабинете министров сообщил радиостанции, что эти заявления были сделаны в шутливом тоне, и что Джонсон затем «воздал должное» премьер-министру.
Напомним, королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют уладить все формальности до ноября 2018 года. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
В пятницу после обсуждения кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Кроме того, премьер предупредила, что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.
Как сообщает BBC, Джонсон довольно резко высказался о предложениях Мэй и заявил, что следование плану премьер-министра сделает Великобританию «вассальным государством» и не поможет при создании зоны свободной торговли с альянсом.
Впрочем, позднее источник в кабинете министров сообщил радиостанции, что эти заявления были сделаны в шутливом тоне, и что Джонсон затем «воздал должное» премьер-министру.
Напомним, королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют уладить все формальности до ноября 2018 года. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.
В пятницу после обсуждения кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Кроме того, премьер предупредила, что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.
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