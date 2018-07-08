    Джонсон обвинил Мэй в попытке превратить Британию в «вассальное государство»

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    Джонсон обвинил Мэй в попытке превратить Британию в «вассальное государство»

    Джонсон обвинил Мэй в попытке превратить Британию в «вассальное государство»

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подверг критике план премьер-министра Терезы Мэй по переговорам с ЕС после Brexit.

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон поддержал план премьер-министра страны Терезы Мэй о переговорах с ЕС после Brexit, но перед этим раскритиковал его.

    Как сообщает BBC, Джонсон довольно резко высказался о предложениях Мэй и заявил, что следование плану премьер-министра сделает Великобританию «вассальным государством» и не поможет при создании зоны свободной торговли с альянсом.

    Впрочем, позднее источник в кабинете министров сообщил радиостанции, что эти заявления были сделаны в шутливом тоне, и что Джонсон затем «воздал должное» премьер-министру.

    Напомним, королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют уладить все формальности до ноября 2018 года. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах.

    В пятницу после обсуждения кабинет министров согласовал план переговоров с Брюсселем. По итогам заседания Тереза Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Кроме того, премьер предупредила, что министры, которые станут выражать недовольство ее переговорным планом, будут отправлены в отставку.

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