Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ в связи с блокировкой в России

Адвокат Telegram сообщил, что в ЕСПЧ подана вторая жалоба по делу о блокировке мессенджера на территории России.
Юрист Павел Чиков рассказал в своем Telegram-канале, что в ЕСПЧ направлена новая жалоба. Она стала уже второй со стороны Telegram и была подана на решение властей России о блокировке мессенджера.
Первая жалоба, которую направили в ЕСПЧ представители Telegram в марте, касалась привлечения к административной ответственности за отказ руководства мессенджера предоставить ключи шифрования ФСБ. Речь идет о назначенном компании штрафе. Жалоба была зарегистрирована в мае.
Как уточнил Чиков, новую жалобу подал юрист компании Дамир Гайнутдинов. Заявитель также намерен в ближайшее время подать кассационную жалобу в президиум Московского городского суда, а при необходимости и в Верховный суд РФ.
Напомним, суд в апреле принял решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к перепискам. В самом Telegram объясняли, что выполнить это требование технически невозможно. Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, чтобы остановить работу мессенджера, однако Telegram по-прежнему доступен на территории страны.
Позднее представитель Роскомнадзора заявил в суде, что надзорное ведомство вместе с ФСБ требует от Telegram внести изменения в архитектуру мессенджера, чтобы получить ключи шифрования сообщений пользователей и тем самым соблюсти российские законы.
Первая жалоба, которую направили в ЕСПЧ представители Telegram в марте, касалась привлечения к административной ответственности за отказ руководства мессенджера предоставить ключи шифрования ФСБ. Речь идет о назначенном компании штрафе. Жалоба была зарегистрирована в мае.
Как уточнил Чиков, новую жалобу подал юрист компании Дамир Гайнутдинов. Заявитель также намерен в ближайшее время подать кассационную жалобу в президиум Московского городского суда, а при необходимости и в Верховный суд РФ.
Напомним, суд в апреле принял решение о блокировке Telegram в России в связи с отказом руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования к перепискам. В самом Telegram объясняли, что выполнить это требование технически невозможно. Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, чтобы остановить работу мессенджера, однако Telegram по-прежнему доступен на территории страны.
Позднее представитель Роскомнадзора заявил в суде, что надзорное ведомство вместе с ФСБ требует от Telegram внести изменения в архитектуру мессенджера, чтобы получить ключи шифрования сообщений пользователей и тем самым соблюсти российские законы.
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