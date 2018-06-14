ФСБ и Роскомнадзор требуют изменить структуру Telegram

В ФСБ и Роскомнадзоре считают, что Telegram может внести изменения в архитектуру мессенджера, чтобы получить доступ к ключам шифрования сообщений.
ФСБ и Роскомнадзор требуют от Telegram внести изменения в архитектуру мессенджера, чтобы получить ключи шифрования сообщений пользователей и тем самым соблюсти российские законы. Об этом в четверг в суде заявила представительница Роскомнадзора, передает ТАСС.
Напомним, сегодня в Мосгорсуде рассматривается жалоба представителей Telegram на блокировку в России. Юрист Рамиль Ахметалиев напомнил, что разработчики мессенджера не могут предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений, так как архитектура мессенджера предполагает, что ключи хранятся на устройствах пользователей.
Представительница Роскомнадзора: «ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования».
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории РФ. Поводом для блокировки стал отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Для исполнения судебного решения Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, однако до сих пор не добился полного закрытия доступа к мессенджеру в России.
В Минкомсвязи заявили, что РКН в настоящее время ищет новые способы блокировки Telegram.
Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что приказ спецслужб противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Напомним, сегодня в Мосгорсуде рассматривается жалоба представителей Telegram на блокировку в России. Юрист Рамиль Ахметалиев напомнил, что разработчики мессенджера не могут предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений, так как архитектура мессенджера предполагает, что ключи хранятся на устройствах пользователей.
Представительница Роскомнадзора: «ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования».
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории РФ. Поводом для блокировки стал отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Для исполнения судебного решения Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, однако до сих пор не добился полного закрытия доступа к мессенджеру в России.
В Минкомсвязи заявили, что РКН в настоящее время ищет новые способы блокировки Telegram.
Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что приказ спецслужб противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
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