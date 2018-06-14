Представитель Telegram рассказал в Мосгорсуде о ключах для дешифровки мессенджера

Представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев в четверг заверил Мосгорсуд, что ключей для дешифрования сообщений мессенджера у компании нет, так как они находятся на устройствах пользователей.
Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу представителей мессенджера Telegram на его блокировку в России, передает ТАСС.
Рамиль Ахметгалиев, представитель Telegram: «Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей».
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Во исполнение судебного решения Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, однако по-прежнему не добился закрытия доступа к мессенджеру в России.
В Минкомсвязи заявили, что РКН в настоящее время ищет новые варианты блокировки Telegram.
Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что приказ спецслужб противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Рамиль Ахметгалиев, представитель Telegram: «Ключей для дешифрования у компании нет, они генерируются на устройствах пользователей. Ключи для дешифрования имеются на устройстве пользователей».
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Во исполнение судебного решения Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, однако по-прежнему не добился закрытия доступа к мессенджеру в России.
В Минкомсвязи заявили, что РКН в настоящее время ищет новые варианты блокировки Telegram.
Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что приказ спецслужб противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
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