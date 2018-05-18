Суд зарегистрировал жалобу юристов Telegram на блокировку в России

Таганский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу, которую подали юристы мессенджера Telegram на решение о блокировке в России.
Жалоба была зарегистрирована в базе судов сегодня, 18 мая, передает ТАСС. Юристы Telegram подали ее 11 мая.
Из картотеки дела: «Апелляционная жалоба — 18.05.2018. Обжаловано».
В тексте жалобы указано, что решение суда о блокировке было вынесено с грубейшими нарушениями процессуального законодательства. По мнению юристов Telegram, дело было неправомерно рассмотрено в порядке особого производства. Таким образом суд нарушил принцип состязательности процесса и право компании на защиту, отметили представители мессенджера.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение об ограничении доступа к Telegram в России. Постановление о блокировке было вынесено в связи с тем, что руководство мессенджера не передало ФСБ ключи шифрования переписок пользователей. В руководстве Telegram в свою очередь поясняли, что выполнение этого требования технически невозможно.
Из картотеки дела: «Апелляционная жалоба — 18.05.2018. Обжаловано».
В тексте жалобы указано, что решение суда о блокировке было вынесено с грубейшими нарушениями процессуального законодательства. По мнению юристов Telegram, дело было неправомерно рассмотрено в порядке особого производства. Таким образом суд нарушил принцип состязательности процесса и право компании на защиту, отметили представители мессенджера.
Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение об ограничении доступа к Telegram в России. Постановление о блокировке было вынесено в связи с тем, что руководство мессенджера не передало ФСБ ключи шифрования переписок пользователей. В руководстве Telegram в свою очередь поясняли, что выполнение этого требования технически невозможно.
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