Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
    •  

    Суд зарегистрировал жалобу юристов Telegram на блокировку в России

    комментировать

    Суд зарегистрировал жалобу юристов Telegram на блокировку в России

    Суд зарегистрировал жалобу юристов Telegram на блокировку в России

    Таганский суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу, которую подали юристы мессенджера Telegram на решение о блокировке в России.

    Жалоба была зарегистрирована в базе судов сегодня, 18 мая, передает ТАСС. Юристы Telegram подали ее 11 мая.

    Из картотеки дела: «Апелляционная жалоба — 18.05.2018. Обжаловано».

    В тексте жалобы указано, что решение суда о блокировке было вынесено с грубейшими нарушениями процессуального законодательства. По мнению юристов Telegram, дело было неправомерно рассмотрено в порядке особого производства. Таким образом суд нарушил принцип состязательности процесса и право компании на защиту, отметили представители мессенджера.

    смотретьИгрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Игрушка, инструмент или оружие: в России развернулась битва за Telegram
    Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение об ограничении доступа к Telegram в России. Постановление о блокировке было вынесено в связи с тем, что руководство мессенджера не передало ФСБ ключи шифрования переписок пользователей. В руководстве Telegram в свою очередь поясняли, что выполнение этого требования технически невозможно.

    Новости по теме

    Блокировка Telegram в России

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru