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    Павел Дуров сравнил свое противостояние с Роскомнадзором с фильмом «300 спартанцев»

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    • Фото: @durov / instagram.com
    Павел Дуров сравнил свое противостояние с Роскомнадзором с фильмом «300 спартанцев»

    Павел Дуров сравнил свое противостояние с Роскомнадзором с фильмом «300 спартанцев»

    Павел Дуров сравнил свое противостояние с Роскомнадзором с фильмом «300 спартанцев»
  • Фото: @durov / instagram.com

    • Основатель соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram прокомментировал свое противостояние с Роскомнадзором.

    На своей странице в Instagram Дуров разместил очередную фотографию без рубашки, а под снимком опубликовал комментарий о ситуации вокруг попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.



    Создатель Telegram признался, что его любимый фильм — «300 спартанцев». По мнению Дурова, история о 300 воинах, которые боролись за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет.

    Также он сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян. В заключение он поблагодарил людей за «поддержку и любовь».

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    Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются несколько дней, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. Советник президента по развитию Интернета Герман Клименко в эфире НТВ извинился за причиненные Роскомнадзором неудобства и выразил надежду, что в дальнейшем специалисты ведомства будут действовать аккуратнее.

    Между тем в Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами при блокировке Telegram. Как полагает пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, на выполнение этой задачи требуется время.

    Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей.

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