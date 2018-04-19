Павел Дуров сравнил свое противостояние с Роскомнадзором с фильмом «300 спартанцев»

Основатель соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram прокомментировал свое противостояние с Роскомнадзором.
На своей странице в Instagram Дуров разместил очередную фотографию без рубашки, а под снимком опубликовал комментарий о ситуации вокруг попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.
Создатель Telegram признался, что его любимый фильм — «300 спартанцев». По мнению Дурова, история о 300 воинах, которые боролись за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет.
Также он сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян. В заключение он поблагодарил людей за «поддержку и любовь».
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются несколько дней, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. Советник президента по развитию Интернета Герман Клименко в эфире НТВ извинился за причиненные Роскомнадзором неудобства и выразил надежду, что в дальнейшем специалисты ведомства будут действовать аккуратнее.
Между тем в Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами при блокировке Telegram. Как полагает пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, на выполнение этой задачи требуется время.
Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей.
My favorite movie is «300». The story about 300 Spartans fighting to protect the freedom of their compatriots will inspire people thousands of years from now. P. S. News from the front: Russian authorities have blocked 18 million IP addresses to ban Telegram, but the app remains accessible for Russians. Thank you for all the support and love 🇷🇺 #digitalresistance #putinshirtlesschallenge
Создатель Telegram признался, что его любимый фильм — «300 спартанцев». По мнению Дурова, история о 300 воинах, которые боролись за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет.
Также он сообщил, что Роскомнадзор заблокировал 18 миллионов IP-адресов, чтобы остановить работу Telegram в России, при этом приложение остается доступным для россиян. В заключение он поблагодарил людей за «поддержку и любовь».
Попытки заблокировать мессенджер в России продолжаются несколько дней, но пока Telegram продолжает работать. При этом действия Роскомнадзора вызвали сбои в работе ряда других компаний и приложений. Советник президента по развитию Интернета Герман Клименко в эфире НТВ извинился за причиненные Роскомнадзором неудобства и выразил надежду, что в дальнейшем специалисты ведомства будут действовать аккуратнее.
Между тем в Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами при блокировке Telegram. Как полагает пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, на выполнение этой задачи требуется время.
Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к переписке пользователей.
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