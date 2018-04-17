Юристы Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера

Юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления Таганского суда о блокировке мессенджера в России.
Об это в своем Telegram-канале написал адвокат Павел Чиков.
Павел Чирков, адвокат: «Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд».
Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Юристы уже пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.
Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен.
В Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с недостоверной информацией о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. В ведомстве открыли горячую линию и просят сообщать о фактах на электронный адрес. Официальный сайт Роскомнадзора сегодня работает с перебоями: ведомство отражает третью за сутки DDoS-атаку.
Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил пользователей за поддержку и преданность сервису и заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату грантов администраторам прокси- и VPN-сервисов. Также Дуров обвинил надзорные органы России в объявлении «войны прогрессу».
Павел Чирков, адвокат: «Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд».
Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей, а накануне приступил к блокировке. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей. Юристы уже пытались опротестовать требование ФСБ в нескольких инстанциях, но безуспешно. 20 марта 2018 года иск компании был отклонен и Верховным судом РФ.
Накануне в России началась блокировка мессенджера. Добиваясь отключения пользователей от мессенджера, Роскомнадзор за сутки заблокировал еще более 15 миллионов IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, которые использовались для обхода ограничения. К этому моменту Telegram в России по-прежнему частично доступен.
В Роскомнадзоре заявили, что начали борьбу с недостоверной информацией о якобы имевших место блокировках добросовестных интернет-ресурсов. В ведомстве открыли горячую линию и просят сообщать о фактах на электронный адрес. Официальный сайт Роскомнадзора сегодня работает с перебоями: ведомство отражает третью за сутки DDoS-атаку.
Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил пользователей за поддержку и преданность сервису и заявил, что готов пожертвовать миллионы долларов личных средств на выплату грантов администраторам прокси- и VPN-сервисов. Также Дуров обвинил надзорные органы России в объявлении «войны прогрессу».
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