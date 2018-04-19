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    В Кремле прокомментировали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    В Кремле прокомментировали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

    В Кремле прокомментировали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram

    В Кремле прокомментировали попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

    Дмитрий Песков не считает, что Роскомнадзор, который пытается заблокировать Telegram уже несколько дней, дискредитировал себя. Пресс-секретарь президента высказал мнение, что для исполнения решения суда об ограничении работы мессенджера просто требуется время.

    Дмитрий Песков: «Для исполнения закона нужно время. Это не вопрос одного дня. Давайте подождем, не стал бы говорить о дискредитации. Когда есть какие-то блокировки сайтов, нужно предпринимать предусмотренные законодательством действия».

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    Ранее советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко признал, что действия Роскомнадзора при попытках заблокировать Telegram вызвали сбои в работе ряда других компаний. Он извинился за причиненные ведомством неудобства и выразил надежду, что специалисты Роскомнадзора в дальнейшем будут действовать аккуратнее.

    Напомним, решение о блокировке Telegram было принято судом в связи с тем, что руководство мессенджера не выполнило требование ФСБ о передаче ключей шифрования к перепискам пользователей.

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