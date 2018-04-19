Советник президента Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

смотреть Будущее сетей: за что Роскомнадзор грозит закрыть Facebook

Специалисты Роскомнадзора выгрузили четыре принадлежащих Telegram подсети, но мессенджер стал менять IP-адреса и перешел на американскую сеть Amazon, а затем мигрировал на подсеть Google. В результате стали появляться сообщения, что у десятков компаний — банков, частных клиник, радиостанций, магазинов — из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram начались проблемы. Герман Клименко в эфире НТВ прокомментировал сложившуюся ситуацию.: «Да, действительно ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом, работа восстанавливается. Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться, за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация нормализовалась и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно».