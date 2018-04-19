Советник президента Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

Ситуацию вокруг блокировки Telegram прокомментировал в эфире НТВ советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко. Он посоветовал Роскомнадзору действовать аккуратнее, а также извинился за действия ведомства,
из-за которых пострадал ряд компаний.
Специалисты Роскомнадзора выгрузили четыре принадлежащих Telegram подсети, но мессенджер стал менять IP-адреса и перешел на американскую сеть Amazon, а затем мигрировал на подсеть Google. В результате стали появляться сообщения, что у десятков компаний — банков, частных клиник, радиостанций, магазинов — из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram начались проблемы. Герман Клименко в эфире НТВ прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Герман Клименко: «Да, действительно ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом, работа восстанавливается. Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться, за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация нормализовалась и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно».
Герман Клименко: «Да, действительно ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом, работа восстанавливается. Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться, за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация нормализовалась и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно».
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