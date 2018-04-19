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    Советник президента Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Советник президента Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

    Советник президента Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram

    Советник президента Клименко извинился за действия Роскомнадзора при блокировке Telegram
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Ситуацию вокруг блокировки Telegram прокомментировал в эфире НТВ советник президента по вопросам развития Интернета Герман Клименко. Он посоветовал Роскомнадзору действовать аккуратнее, а также извинился за действия ведомства, из-за которых пострадал ряд компаний.

    Специалисты Роскомнадзора выгрузили четыре принадлежащих Telegram подсети, но мессенджер стал менять IP-адреса и перешел на американскую сеть Amazon, а затем мигрировал на подсеть Google. В результате стали появляться сообщения, что у десятков компаний — банков, частных клиник, радиостанций, магазинов — из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram начались проблемы. Герман Клименко в эфире НТВ прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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    Герман Клименко: «Да, действительно ряд компаний пострадали. Тем, кто к нам обращался, мы помогли. В целом, работа восстанавливается. Наверное, действительно имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться, за эту сложную историю. Тем не менее какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно. Поэтому мне кажется, что ситуация нормализовалась и дальше Роскомнадзор будет действовать более аккуратно».

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