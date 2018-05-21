Telegram пожаловался в ЕСПЧ на блокировку в России

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрирована жалоба администрации Telegram.
Интересы мессенджера в Страсбурге будет представлять юрист Дамир Гайнудинов.
Как сообщает ТАСС, жалоба Telegram связана с блокировкой в России.
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
В ответ в Telegram заявляли, что выполнить требование ФСБ технически невозможно, отметив, что ключи шифрования хранятся на устройствах пользователей. Также представители мессенджера попытались оспорить решение о немедленной блокировке, однако суд оставил жалобу без движения.
Как сообщает ТАСС, жалоба Telegram связана с блокировкой в России.
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.
В ответ в Telegram заявляли, что выполнить требование ФСБ технически невозможно, отметив, что ключи шифрования хранятся на устройствах пользователей. Также представители мессенджера попытались оспорить решение о немедленной блокировке, однако суд оставил жалобу без движения.
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