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    Telegram пожаловался в ЕСПЧ на блокировку в России

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    Telegram пожаловался в ЕСПЧ на блокировку в России

    Telegram пожаловался в ЕСПЧ на блокировку в России

    В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрирована жалоба администрации Telegram.

    Интересы мессенджера в Страсбурге будет представлять юрист Дамир Гайнудинов.

    Как сообщает ТАСС, жалоба Telegram связана с блокировкой в России.

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    Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории России. Это произошло после отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

    В ответ в Telegram заявляли, что выполнить требование ФСБ технически невозможно, отметив, что ключи шифрования хранятся на устройствах пользователей. Также представители мессенджера попытались оспорить решение о немедленной блокировке, однако суд оставил жалобу без движения.

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