Суд оставил в силе решение о блокировке Telegram в России

Мосгорсуд оставил без изменений решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram на территории РФ.
Решение суда о немедленной блокировке мессенджера признано законным, передает RNS из зала Мосгорсуда.
Напомним, адвокаты, представляющие интересы Telegram, обжаловали приговор 8 мая. Защитники указывали, что при принятии решения о блокировке суд нарушил порядок рассмотрения дела и не дал Telegram права на защиту. Кроме того, по словам юристов, просьбу о блокировке мессенджера подало неуполномоченное лицо.
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории РФ. Поводом для блокировки стал отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Для исполнения судебного решения Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, однако до сих пор не добился полного закрытия доступа к мессенджеру в России.
Сегодня же представительница Роскомнадзора заявила в суде, что надзорное ведомство вместе с ФСБ требует от Telegram внести изменения в архитектуру мессенджера, чтобы получить ключи шифрования сообщений пользователей и тем самым соблюсти российские законы.
Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что приказ спецслужб противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Напомним, адвокаты, представляющие интересы Telegram, обжаловали приговор 8 мая. Защитники указывали, что при принятии решения о блокировке суд нарушил порядок рассмотрения дела и не дал Telegram права на защиту. Кроме того, по словам юристов, просьбу о блокировке мессенджера подало неуполномоченное лицо.
Напомним, в середине апреля суд принял решение о блокировке Telegram на территории РФ. Поводом для блокировки стал отказ руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Для исполнения судебного решения Роскомнадзор начал проводить масштабную блокировку IP-адресов, однако до сих пор не добился полного закрытия доступа к мессенджеру в России.
Сегодня же представительница Роскомнадзора заявила в суде, что надзорное ведомство вместе с ФСБ требует от Telegram внести изменения в архитектуру мессенджера, чтобы получить ключи шифрования сообщений пользователей и тем самым соблюсти российские законы.
Ранее Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера с просьбой признать недействительным приказ ФСБ о необходимости предоставлять службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. В Telegram заявляли, что приказ спецслужб противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
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