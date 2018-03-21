Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ

Сервис Telegram оспорил в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) штраф, наложенный на него за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Об этом сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющий мессенджер в Страсбургском суде.
Павел Чиков, руководитель правозащитной группы «Агора»: «Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей».
Ранее представители Telegram в Верховном суде РФ просили признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для декодирования. Суд отклонил иск мессенджера.
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ необходимых данных. Если требование не будет выполнено, ведомство направит иск в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру в России. В ответ на это Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов, и руководство Telegram, несмотря ни на что, продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность частной переписки.
Ранее представители Telegram в Верховном суде РФ просили признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года, который устанавливает порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для декодирования. Суд отклонил иск мессенджера.
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ необходимых данных. Если требование не будет выполнено, ведомство направит иск в суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру в России. В ответ на это Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки не принесут результатов, и руководство Telegram, несмотря ни на что, продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность частной переписки.
Роскомнадзор vs Telegram #мытаквидим pic.twitter.com/xYc3abCPIG— НТВ (@ntvru) 20 марта 2018 г.
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