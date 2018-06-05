Путин: Россия не уступит Крым ни при каких условиях

В преддверии своего визита в Австрию Владимир Путин дал интервью телеканалу ORF, ответив на вопросы про Крым, про приписываемое России влияние на американские выборы, про расследование авиакатастрофы под Донецком и даже про фотографии с рыбалки.
Президент России ответил на вопрос австрийского журналиста о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?
Владимир Путин, президент РФ: «Нет таких условий и быть не может».
Путин напомнил, о государственном перевороте на Украине и о том, что «Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. Решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода».
В ходе беседы поднималась тема отношений России с Западом. Путин прокомментировал обвинения о якобы существовавшем вмешательстве Москвы в американские выборы и в выборы некоторых европейских государств. Путин высмеял домыслы западных СМИ, которые главным виновником вмешательств считают петербургского ресторатора Евгения Пригожина.
Путин также заявил, что Москва заинтересована в единстве и процветании Евросоюза, и не стремится кого-либо в нем разделять, поскольку это навредит самой России.
Владимир Путин: «У нас нет никаких целей что либо и кого либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз — наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих».
Говорили также о ситуации на Корейском полуострове и предстоящем саммите США-КНДР. О ситуации в Сирии, о расследовании крушения Boeing 777 в Донбассе.
Прозвучали и более личные вопросы. Например, журналист поинтересовался, как в Сеть попадают сделанные во время отпусков фотографии Путина с голым торсом. Президент отшутился словами, что он не считает нужным во время отдыха прятаться от фотографов в кустах.
Владимир Путин, президент РФ: «Нет таких условий и быть не может».
Путин напомнил, о государственном перевороте на Украине и о том, что «Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме. Решение о проведении этого референдума было принято крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода».
В ходе беседы поднималась тема отношений России с Западом. Путин прокомментировал обвинения о якобы существовавшем вмешательстве Москвы в американские выборы и в выборы некоторых европейских государств. Путин высмеял домыслы западных СМИ, которые главным виновником вмешательств считают петербургского ресторатора Евгения Пригожина.
Путин также заявил, что Москва заинтересована в единстве и процветании Евросоюза, и не стремится кого-либо в нем разделять, поскольку это навредит самой России.
Владимир Путин: «У нас нет никаких целей что либо и кого либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз — наш крупнейший торгово-экономический партнёр. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределённостей для нас самих».
Говорили также о ситуации на Корейском полуострове и предстоящем саммите США-КНДР. О ситуации в Сирии, о расследовании крушения Boeing 777 в Донбассе.
Прозвучали и более личные вопросы. Например, журналист поинтересовался, как в Сеть попадают сделанные во время отпусков фотографии Путина с голым торсом. Президент отшутился словами, что он не считает нужным во время отдыха прятаться от фотографов в кустах.
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