Путин: власти РФ не причастны к «вмешательству» в выборы в США

Владимир Путин в интервью австрийским СМИ раскритиковал предположение о том, что одна фирма из России в состоянии повлиять на ход выборов в США.
В интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что российские власти не имеют отношения к предполагаемому вмешательству в президентские выборы в США.
Напомним, Минюст США в феврале выдвинул обвинения против 13 россиян, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин, в том, что они вели работу по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.
Владимир Путин, президент РФ: «О Пригожине: я прошу вас делать отличие между правительством Российской Федерации, российским государством и юридическими лицами. Вы сказали, что господина Пригожина называют „поваром Путина“. Он действительно работает в сфере гастрономии, у него есть рестораны в Санкт-Петербурге».
Путин также задал ведущему вопрос, неужели он считает, что один человек или одна небольшая фирма способны повлиять на результаты выборов.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы серьезно думаете, что владелец ресторана, даже если он обладает способностями хакера и владеет фирмой из этой сферы — я не знаю, что он там делает, — что этот человек может повлиять на выборы в США или в любой другой европейской стране? Насколько низко должны упасть на Западе СМИ и политика, если владелец ресторана из России может оказать влияние на выборы в США?»
Напомним, Минюст США в феврале выдвинул обвинения против 13 россиян, среди которых бизнесмен Евгений Пригожин, в том, что они вели работу по вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.
Владимир Путин, президент РФ: «О Пригожине: я прошу вас делать отличие между правительством Российской Федерации, российским государством и юридическими лицами. Вы сказали, что господина Пригожина называют „поваром Путина“. Он действительно работает в сфере гастрономии, у него есть рестораны в Санкт-Петербурге».
Путин также задал ведущему вопрос, неужели он считает, что один человек или одна небольшая фирма способны повлиять на результаты выборов.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы серьезно думаете, что владелец ресторана, даже если он обладает способностями хакера и владеет фирмой из этой сферы — я не знаю, что он там делает, — что этот человек может повлиять на выборы в США или в любой другой европейской стране? Насколько низко должны упасть на Западе СМИ и политика, если владелец ресторана из России может оказать влияние на выборы в США?»
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