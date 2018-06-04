Путин: применение химоружия в Сирии должно расследоваться объективно

Владимир Путин в интервью австрийским СМИ заявил, что удар коалиции по Сирии был сделан, чтобы помешать расследованию применения химоружия.
Президент России Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену, который состоится 5 июня.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы говорите, что все доказали, что президент Сирии Башар Асад применял химическое оружие. Но ведь не все об этом заявили. Наши специалисты говорят совершенно другое. К примеру, что касается предполагаемого применения химического оружия в городе Дума, которое стало поводом для военного удара по Сирии».
Президент напомнил, что когда сирийские вооруженные силы освободили эту территорию, Россия незамедлительно предложила, чтобы туда прибыла комиссия Организации по запрещению химического оружия.
Владимир Путин: «Они приехали в этот регион и были почти рядом, думаю, в Ливане. Но вместо того, чтобы подождать день или два, дать им возможность приступить к работе, был нанесен военный удар. Разве это лучший способ объективно установить, что там произошло? Я так не думаю, по моему мнению, это скорее попытка сделать невозможным полноценное расследование. Это должно быть объективно расследовано, тогда мы все и узнаем».
Напомним, сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили неправительственные организации, в том числе известные ложными сообщениями «Белые каски». Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели 9 апреля инспекцию в городе Дума, но не нашли там следов использования химоружия. Инспекторы ОЗХО прибыли для расследования в Сирию 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли удар по Сирии.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы говорите, что все доказали, что президент Сирии Башар Асад применял химическое оружие. Но ведь не все об этом заявили. Наши специалисты говорят совершенно другое. К примеру, что касается предполагаемого применения химического оружия в городе Дума, которое стало поводом для военного удара по Сирии».
Президент напомнил, что когда сирийские вооруженные силы освободили эту территорию, Россия незамедлительно предложила, чтобы туда прибыла комиссия Организации по запрещению химического оружия.
Владимир Путин: «Они приехали в этот регион и были почти рядом, думаю, в Ливане. Но вместо того, чтобы подождать день или два, дать им возможность приступить к работе, был нанесен военный удар. Разве это лучший способ объективно установить, что там произошло? Я так не думаю, по моему мнению, это скорее попытка сделать невозможным полноценное расследование. Это должно быть объективно расследовано, тогда мы все и узнаем».
Напомним, сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили неправительственные организации, в том числе известные ложными сообщениями «Белые каски». Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели 9 апреля инспекцию в городе Дума, но не нашли там следов использования химоружия. Инспекторы ОЗХО прибыли для расследования в Сирию 14 апреля. За несколько часов до этого США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН нанесли удар по Сирии.
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