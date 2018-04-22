Фейковая химатака: ветеран разведки США рассказал о главной задаче «Белых касок»

В Гааге на неделе обсуждают, что на самом деле произошло в Сирии, за что ее бомбили, а российский представитель уже уверяет: мы приведем живых свидетелей и покончим с этим вопросом. Ведь до сих пор на Западе политики апеллируют лишь к одному ролику, снятому «Белыми касками», никаких иных свидетельств не слушают — даже от американских и британских репортеров, побывавших в Думе.
Эксперты ОЗХО уже смогли добраться туда, где якобы произошла химическая атака. Смогли поговорить с местными жителями, с врачами в больнице Думы, собрать пробы. Но удар по Сирии уже нанесен. В американском конгрессе в итоге возмущаются: как Дональд Трамп мог это сделать без нашего одобрения? Во Франции — зачем Макрон ставит нас на грань войны с Россией? Даже британцы выдавили саркастичное: спасибо, что премьер не посчитала нужным ради «ерунды» вызвать нас с каникул. Да, британский юмор. В результате политики-то собой довольны. И Белый дом объявляет: можем повторить.
При разборе полетов вдруг оказывается, что коалиции важнее, кто больше стрелял: британцы сетуют, что они выпустили 8 бомб, а французы — 12, американцы — что их оружие было очень точным и даже гуманным. Тех, кто призывает дождаться выводов комиссии ОЗХО, чтобы никто не мог ни в чем упрекнуть, сразу обвиняют: вы просто ничего не понимаете.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Расследование ОЗХО займет месяцы. Зачем Америке дожидаться результатов? У нас свои данные».
И уже кажется, что выпустили джина из бутылки, потому что в сирийском деле, как и в деле о покушении в Солсбери, речь идет не о четких данных приборов, а о толкованиях сторон. Несмотря на ожидание выводов экспертов ОЗХО, все стороны прекрасно понимают, что сейчас, как и тогда, когда американцы собирались бомбить Ирак (тогда эксперты ОЗХО объявили, что у Саддама нет оружия массового уничтожения), все точно так же. Выводы этих экспертов могут учитываться, а могут и нет — в зависимости от разных обстоятельств. Но есть рассказы жителей Думы и журналистов, побывавших на месте предполагаемой химатаки.
Хасан Диаб: «Мама сказала, что сегодня нечего есть. Мы услышали „Бегите в больницу!“. Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня начали поливать водой, после этого положили на кровать с другими людьми. Мне дали финики, сладости, и отвели за эту дверь. Мне было холодно, а чувствовал я себя хорошо».
Пирсон Шарп, корреспондент телеканала One America News Network: «Я был в Думе, я все видел своими глазами, я разговаривал с десятками местных жителей. Правда в том, что есть в Думе правда нечего. Что гуманитарную помощь отнимали экстремисты. Никто из местных не знал ничего о химатаке. Я не эксперт, я не могу сказать, что произошло, но я базируюсь на свидетелях. Они говорят о панике, которую посеяли какие-то чужаки в больнице. Они даже не поняли, что это было».
Халед Махмуд Нусейр, житель города Дума: «Мы молились в подвале. Что-то произошло, я упал и пролежал 10 часов без сознания вместе с женой и детьми. Когда очнулся, рядом были „Белые каски“. Они не помогали, не спасали, они снимали нас на видео и потом ушли. Они не с помощью к нам приходили».
Именно «Белые каски» сняли видео, после которого был нанесен удар по Сирии. Те же самые «Белые каски» год назад вдруг оказались в Хан-Шейхуне, где якобы Асад применил химоружие.
Гордон Дафф, экс-сотрудник государственного департамента США, ветеран разведки и главный редактор издания «Ветераны сегодня»: «И тогда, и сейчас это была фальсификация. Эти люди получают миллионы долларов. Сначала их кормила MI6, теперь — ЦРУ. Это первый в мировой истории прецедент, когда войну начинают по видео в соцсетях, для этого „Белые каски“ и придуманы. Их используют, зная, что эксперты ОЗХО сразу на место не прибудут».
Роджера Уотерса, одного из отцов Pink Floyd, «Белые каски» пытались завербовать в свою поддержку. Как уже завербовали Джорджа Клуни, который и правда борется с мировым злом, который действительно готов помогать всем хорошим против всех плохих. У Клуни очень доброе сердце и очень мало времени.
Макс Блюменталь, журналист, США: «Уотерс стал первой знаменитостью, которая отказала „Белым каскам“. Я его спросил: как ты понял, что они мошенники? Он показал мне письма, как они уговаривали его через саудовского бизнесмена помочь бороться с Асадом. Он тогда сказал мне: они не просто мошенники, они получают деньги за то, что втягивают нас в войну. И он оказался прав».
Гордон Дафф: «Это абсолютно фейковая атака. И это только на первый взгляд звучит бредово, но эта атака могла быть прикрытием операции по спасению западных советников, которых сирийцы взяли в Гуте. Британцы сразу попросили Россию помочь. Россия ответила — говорите с сирийцами сами. Американцы попытались освободить силой, и операция была провалена. И их ребята могли там сидеть, чтобы учить экстремистов делать химоружие».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
При разборе полетов вдруг оказывается, что коалиции важнее, кто больше стрелял: британцы сетуют, что они выпустили 8 бомб, а французы — 12, американцы — что их оружие было очень точным и даже гуманным. Тех, кто призывает дождаться выводов комиссии ОЗХО, чтобы никто не мог ни в чем упрекнуть, сразу обвиняют: вы просто ничего не понимаете.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Расследование ОЗХО займет месяцы. Зачем Америке дожидаться результатов? У нас свои данные».
И уже кажется, что выпустили джина из бутылки, потому что в сирийском деле, как и в деле о покушении в Солсбери, речь идет не о четких данных приборов, а о толкованиях сторон. Несмотря на ожидание выводов экспертов ОЗХО, все стороны прекрасно понимают, что сейчас, как и тогда, когда американцы собирались бомбить Ирак (тогда эксперты ОЗХО объявили, что у Саддама нет оружия массового уничтожения), все точно так же. Выводы этих экспертов могут учитываться, а могут и нет — в зависимости от разных обстоятельств. Но есть рассказы жителей Думы и журналистов, побывавших на месте предполагаемой химатаки.
Хасан Диаб: «Мама сказала, что сегодня нечего есть. Мы услышали „Бегите в больницу!“. Мы побежали в больницу. Как только я вошел, меня начали поливать водой, после этого положили на кровать с другими людьми. Мне дали финики, сладости, и отвели за эту дверь. Мне было холодно, а чувствовал я себя хорошо».
Пирсон Шарп, корреспондент телеканала One America News Network: «Я был в Думе, я все видел своими глазами, я разговаривал с десятками местных жителей. Правда в том, что есть в Думе правда нечего. Что гуманитарную помощь отнимали экстремисты. Никто из местных не знал ничего о химатаке. Я не эксперт, я не могу сказать, что произошло, но я базируюсь на свидетелях. Они говорят о панике, которую посеяли какие-то чужаки в больнице. Они даже не поняли, что это было».
Халед Махмуд Нусейр, житель города Дума: «Мы молились в подвале. Что-то произошло, я упал и пролежал 10 часов без сознания вместе с женой и детьми. Когда очнулся, рядом были „Белые каски“. Они не помогали, не спасали, они снимали нас на видео и потом ушли. Они не с помощью к нам приходили».
Именно «Белые каски» сняли видео, после которого был нанесен удар по Сирии. Те же самые «Белые каски» год назад вдруг оказались в Хан-Шейхуне, где якобы Асад применил химоружие.
Гордон Дафф, экс-сотрудник государственного департамента США, ветеран разведки и главный редактор издания «Ветераны сегодня»: «И тогда, и сейчас это была фальсификация. Эти люди получают миллионы долларов. Сначала их кормила MI6, теперь — ЦРУ. Это первый в мировой истории прецедент, когда войну начинают по видео в соцсетях, для этого „Белые каски“ и придуманы. Их используют, зная, что эксперты ОЗХО сразу на место не прибудут».
Роджера Уотерса, одного из отцов Pink Floyd, «Белые каски» пытались завербовать в свою поддержку. Как уже завербовали Джорджа Клуни, который и правда борется с мировым злом, который действительно готов помогать всем хорошим против всех плохих. У Клуни очень доброе сердце и очень мало времени.
Макс Блюменталь, журналист, США: «Уотерс стал первой знаменитостью, которая отказала „Белым каскам“. Я его спросил: как ты понял, что они мошенники? Он показал мне письма, как они уговаривали его через саудовского бизнесмена помочь бороться с Асадом. Он тогда сказал мне: они не просто мошенники, они получают деньги за то, что втягивают нас в войну. И он оказался прав».
Гордон Дафф: «Это абсолютно фейковая атака. И это только на первый взгляд звучит бредово, но эта атака могла быть прикрытием операции по спасению западных советников, которых сирийцы взяли в Гуте. Британцы сразу попросили Россию помочь. Россия ответила — говорите с сирийцами сами. Американцы попытались освободить силой, и операция была провалена. И их ребята могли там сидеть, чтобы учить экстремистов делать химоружие».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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