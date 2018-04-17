Западные журналисты узнали правду о событиях в сирийской Думе

Информационную бомбу британские и американские журналисты заложили под западную версию о химической атаке в сирийской Гуте. Репортеры пообщались с жителями Думы и выяснили, почему представители «Белых касок» подняли панику и заявили, что была газовая атака. Выверенная Западом теория трещит по швам.
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) завтра, 18 апреля, рассчитывают посетить сирийскую Думу, где якобы применялось химическое оружие. Но после российских военных там уже побывали американские журналисты. Съемочная группа канала One America News Network подтвердила очевидное: никакой химатаки не было. Об этом журналисты и рассказали в прямом эфире.
Пирсон Шарп, журналист, канала One America News Network: «Нас привезли в соседний с госпиталем квартал. Дома находятся всего в паре метров от того места, где предположительно произошла атака. Я разговаривал с жителями, всего около 10 человек. И никто ничего не слышал ни о какой химатаке. В тот день все занимались своими обычными делами, никаких последствий возможного отравления ни у кого не было».
При этом американские журналисты поговорили не только с местными жителями, но и с сирийскими врачами, которые дежурили в тот день. И даже посетили ту самую комнату, которую показывали в своем клипе «Белые каски» и куда, как утверждалось, привозили пострадавших и обливали водой.
Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Холошевский, репортерам не удалось обнаружить ни атаки, ни следов, ничего. И с каждым днем это становится очевиднее. Сергей Лавров накануне в интервью BBC просто поразился уровню компетенции западных партнеров, которые принимают решения о бомбардировках суверенной страны на основе непроверенных фактов. Зачем вообще бомбить Сирию за несколько часов до того, как в Думе должны были появиться инспекторы ОЗХО, а потом еще предупреждать о новых бомбежках?
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Некоторое время назад три западные страны, которые сейчас раскручивают эту истерию, предупредили, что в случае применения Башаром Асадом химического оружия они применят силу. Я рассматриваю это как сигнал „плохим парням“, в частности „Белым каскам“, для проведения провокации. Теперь, после авиаудара 14 апреля, они снова заявляют, что в случае дальнейших инцидентов они снова применят силу. Фактически это сигнал боевикам и экстремистам к возобновлению военных действий, и они на него откликнулись. Сразу же после авиаудара они предприняли попытку наступления на Дамаск».
О том, что вся эта история со съемками пострадавших похожа на провокацию, представители России говорят давно, но впервые указывают на возможного инициатора — Великобританию, а также обещают представить доказательства инсценировки.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «В следующий раз привезем в Гаагу тех людей, которые участвовали в постановочных съемках, волей-неволей стали участниками грандиозных провокаций в Думе и Хан-Шейхуне. Предвижу немую сцену, как из „Ревизора“, когда мы предъявим вот этих участников провокаций. Когда они расскажут, кто и что им советовал делать, сколько платили, как они исполняли заказ. Тогда ложь американцев, англичан и французов рассыплется как карточный домик».
При этом сами западные лидеры уже не так уверенно заявляют о виновности сирийских властей, каждый раз повторяя свои любимые выражения — «крайне вероятно», особенно это хорошо получается у Терезы Мэй в парламенте.
Тереза Мэй, председатель Правительства Великобритании: «Мы уверены, что сирийский режим, крайне вероятно, ответственен за эту атаку, и, судя по прежнему поведению правительства страны, крайне вероятно, что они продолжат использовать химическое оружие».
Впрочем, оппозиция тут же поставила премьер-министра на место. Пока западные политики решают, на кого бы спихнуть вину за удар по Сирии, наши военные говорят о низкой эффективности бомбардировок.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Это обычные здания, не бункеры. „Томагавк“ — это полтонны в тротиловом эквиваленте. Для уничтожения достаточно и 10 ракет. Характер разрушений не соответствует попаданию 30 крылатых ракет. Ни обломков, ни воронок. Всего ПВО уничтожило 71 крылатую ракету из 101 выявленной».
Похоже, после удара по Сирии, поводом для которого послужили инсценировки, на Западе постепенно осознают, что мир на Ближнем Востоке без переговоров невозможен. Другое дело, способны ли западные политики действовать самостоятельно и перестать бомбить Сирию только потому, что им самим так хочется?
Пирсон Шарп, журналист, канала One America News Network: «Нас привезли в соседний с госпиталем квартал. Дома находятся всего в паре метров от того места, где предположительно произошла атака. Я разговаривал с жителями, всего около 10 человек. И никто ничего не слышал ни о какой химатаке. В тот день все занимались своими обычными делами, никаких последствий возможного отравления ни у кого не было».
При этом американские журналисты поговорили не только с местными жителями, но и с сирийскими врачами, которые дежурили в тот день. И даже посетили ту самую комнату, которую показывали в своем клипе «Белые каски» и куда, как утверждалось, привозили пострадавших и обливали водой.
Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Холошевский, репортерам не удалось обнаружить ни атаки, ни следов, ничего. И с каждым днем это становится очевиднее. Сергей Лавров накануне в интервью BBC просто поразился уровню компетенции западных партнеров, которые принимают решения о бомбардировках суверенной страны на основе непроверенных фактов. Зачем вообще бомбить Сирию за несколько часов до того, как в Думе должны были появиться инспекторы ОЗХО, а потом еще предупреждать о новых бомбежках?
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Некоторое время назад три западные страны, которые сейчас раскручивают эту истерию, предупредили, что в случае применения Башаром Асадом химического оружия они применят силу. Я рассматриваю это как сигнал „плохим парням“, в частности „Белым каскам“, для проведения провокации. Теперь, после авиаудара 14 апреля, они снова заявляют, что в случае дальнейших инцидентов они снова применят силу. Фактически это сигнал боевикам и экстремистам к возобновлению военных действий, и они на него откликнулись. Сразу же после авиаудара они предприняли попытку наступления на Дамаск».
О том, что вся эта история со съемками пострадавших похожа на провокацию, представители России говорят давно, но впервые указывают на возможного инициатора — Великобританию, а также обещают представить доказательства инсценировки.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «В следующий раз привезем в Гаагу тех людей, которые участвовали в постановочных съемках, волей-неволей стали участниками грандиозных провокаций в Думе и Хан-Шейхуне. Предвижу немую сцену, как из „Ревизора“, когда мы предъявим вот этих участников провокаций. Когда они расскажут, кто и что им советовал делать, сколько платили, как они исполняли заказ. Тогда ложь американцев, англичан и французов рассыплется как карточный домик».
При этом сами западные лидеры уже не так уверенно заявляют о виновности сирийских властей, каждый раз повторяя свои любимые выражения — «крайне вероятно», особенно это хорошо получается у Терезы Мэй в парламенте.
Тереза Мэй, председатель Правительства Великобритании: «Мы уверены, что сирийский режим, крайне вероятно, ответственен за эту атаку, и, судя по прежнему поведению правительства страны, крайне вероятно, что они продолжат использовать химическое оружие».
Впрочем, оппозиция тут же поставила премьер-министра на место. Пока западные политики решают, на кого бы спихнуть вину за удар по Сирии, наши военные говорят о низкой эффективности бомбардировок.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Это обычные здания, не бункеры. „Томагавк“ — это полтонны в тротиловом эквиваленте. Для уничтожения достаточно и 10 ракет. Характер разрушений не соответствует попаданию 30 крылатых ракет. Ни обломков, ни воронок. Всего ПВО уничтожило 71 крылатую ракету из 101 выявленной».
Похоже, после удара по Сирии, поводом для которого послужили инсценировки, на Западе постепенно осознают, что мир на Ближнем Востоке без переговоров невозможен. Другое дело, способны ли западные политики действовать самостоятельно и перестать бомбить Сирию только потому, что им самим так хочется?
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