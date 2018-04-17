Лавров: мы теряем остатки доверия к нашим западным коллегам

Россия намерена защитить Сирию от повторной агрессии со стороны США, Франции и Великобритании. Об этом заявил Сергей Лавров в интервью BBC. Министр рассказал, что 14 апреля после удара западной коалиции экстремисты попытались атаковать Дамаск, а цель американской резолюции по САР — представить дело так, чтобы Россию и Сирию силой заставили вступить в переговоры. Между тем стало известно, что группа экспертов ОЗХО уже завтра приедет в Думу, где якобы произошла химатака.
Российские дипломаты продолжают отражать бездоказательные нападки западных коллег и СМИ, задавая в свою очередь вопрос, который многих сегодня волнует в мире: почему массированные удары по Сирии в очередной раз наносятся до того, как проведено расследование предполагаемой химатаки и ровно перед тем, как на место должны были выехать международные эксперты?
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным коллегам, которые предпочитают руководствуются очень странной логикой — доказательства посредством наказания. Сначала они наказывают, как в случае с Солсбери, только потом они ждут результаты расследования от Скотленд-Ярда. Сначала они наказывают в сирийской Думе, потом ждут, пока наблюдатели из ОЗХО приедут на место и проведут расследование».
Российский представитель при Организации по запрещению химоружия, которая должна вести расследование, напрямую обвинил Великобританию в том, что именно она устроила провокацию в Сирии.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «У нас есть действительно серьезные основания предполагать, что с высокой степенью вероятности, highly likely, вот эта провокация была организована с помощью британских специальных служб. А что касается вопроса о доказательствах, то наши британские, когда мы задаем вопрос таким образом, отвечают нам: верьте нам на слово. Поэтому я тоже вам говорю: поверьте нам на слово!»
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, российские дипломаты готовы поделиться не только подозрениями, но и пригласить в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге реальных свидетелей провокации.
Александр Шульгин: «Мы предупредили, что в следующий раз привезем в Гаагу тех людей, которые участвовали в постановочных съемках, волей-неволей стали участниками грандиозных провокаций в Думе и Хан-Шейхуне. Предвижу немую сцену, как из „Ревизора“, когда мы предъявим вот этих участников провокаций. Когда они расскажут, кто и что им советовал делать, сколько платили, как они исполняли заказ. Тогда ложь американцев, англичан и французов рассыплется как карточный домик».
Между тем действия США и их союзников в Сирии вызывают все больше недоумения и даже возмущения не только на территории этой страны. Протесты прошли и в сирийской Эр-Ракке, и в самих западных столицах.
Крис Найнхэм, организатор акции, руководитель организации Stop the War: «Люди уже просто устали от войн. Им надоело постоянное вранье властей, цинизм политиков, манипулирование информацией. Люди поэтому выходят с протестами. Сотни людей».
По словам организаторов акции, митинги против войны идут и в других городах.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Мы теряем последние остатки доверия к нашим западным коллегам, которые предпочитают руководствуются очень странной логикой — доказательства посредством наказания. Сначала они наказывают, как в случае с Солсбери, только потом они ждут результаты расследования от Скотленд-Ярда. Сначала они наказывают в сирийской Думе, потом ждут, пока наблюдатели из ОЗХО приедут на место и проведут расследование».
Российский представитель при Организации по запрещению химоружия, которая должна вести расследование, напрямую обвинил Великобританию в том, что именно она устроила провокацию в Сирии.
Александр Шульгин, постоянный представитель России при ОЗХО: «У нас есть действительно серьезные основания предполагать, что с высокой степенью вероятности, highly likely, вот эта провокация была организована с помощью британских специальных служб. А что касается вопроса о доказательствах, то наши британские, когда мы задаем вопрос таким образом, отвечают нам: верьте нам на слово. Поэтому я тоже вам говорю: поверьте нам на слово!»
Как передает корреспондент НТВ Алексей Кондулуков, российские дипломаты готовы поделиться не только подозрениями, но и пригласить в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге реальных свидетелей провокации.
Александр Шульгин: «Мы предупредили, что в следующий раз привезем в Гаагу тех людей, которые участвовали в постановочных съемках, волей-неволей стали участниками грандиозных провокаций в Думе и Хан-Шейхуне. Предвижу немую сцену, как из „Ревизора“, когда мы предъявим вот этих участников провокаций. Когда они расскажут, кто и что им советовал делать, сколько платили, как они исполняли заказ. Тогда ложь американцев, англичан и французов рассыплется как карточный домик».
Между тем действия США и их союзников в Сирии вызывают все больше недоумения и даже возмущения не только на территории этой страны. Протесты прошли и в сирийской Эр-Ракке, и в самих западных столицах.
Крис Найнхэм, организатор акции, руководитель организации Stop the War: «Люди уже просто устали от войн. Им надоело постоянное вранье властей, цинизм политиков, манипулирование информацией. Люди поэтому выходят с протестами. Сотни людей».
По словам организаторов акции, митинги против войны идут и в других городах.
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