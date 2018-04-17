Британцы вышли на митинг против бомбардировок Сирии

В Соединенном Королевстве состоялись митинги против бомбардировок сирийской территории.
Протестующие выразили свое недовольство тем, что страна присоединилась к авиаудару по САР. В Лондоне на площади перед парламентом собрались сотни человек, они держали в руках плакаты с надписью «Хватит бомбить Сирию!»
Крис Найнхэм, организатор акции, руководитель организации Stop the War: «Люди уже просто устали от войн. Им надоело постоянное вранье властей, цинизм политиков, манипулирование информацией. Люди поэтому выходят с протестами. Сотни людей! У нас множество митингов по всей стране».
Накануне Тереза Мэй заявила, что Великобритания участвовала в атаке на Сирию «исходя из своих национальных интересов», а не по указанию США. Представители оппозиции в парламенте потребовали от Мэй предоставить полное юридическое обоснование ракетного удара. С такой трактовкой национальных интересов страны не согласились и сотни простых британцев.
Крис Найнхэм, организатор акции, руководитель организации Stop the War: «Люди уже просто устали от войн. Им надоело постоянное вранье властей, цинизм политиков, манипулирование информацией. Люди поэтому выходят с протестами. Сотни людей! У нас множество митингов по всей стране».
Накануне Тереза Мэй заявила, что Великобритания участвовала в атаке на Сирию «исходя из своих национальных интересов», а не по указанию США. Представители оппозиции в парламенте потребовали от Мэй предоставить полное юридическое обоснование ракетного удара. С такой трактовкой национальных интересов страны не согласились и сотни простых британцев.
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